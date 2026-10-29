Los propietarios de vehículos deberán pagar entre RD$ 2,000 y RD$ 4,000 para renovar el impuesto de circulación vehicular correspondiente al período 2026-2027, luego de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispusiera un aumento en las tarifas.

El proceso de renovación comienza este jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. El monto será de RD$ 2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y de RD$ 4,000 para los modelos de 2022 en adelante.

La actualización supone un incremento de RD$ 500 en la tarifa más baja y de RD$ 1,000 en la más alta, respecto a los precios anteriores, de RD$ 1,500 y RD$ 3,000, respectivamente.

De acuerdo con la información divulgada por la DGII, las tarifas permanecían sin variación desde 2016. La institución tomó en cuenta la inflación acumulada hasta septiembre de 2026, calculada en un 58.1 %.

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Recaudación estimada

La DGII proyecta recaudar RD$ 4,700 millones por concepto del marbete durante el período 2026-2027, frente a los RD$ 3,525 millones estimados en la temporada anterior.

La diferencia representa un aumento proyectado de RD$ 1,175 millones en los ingresos por este impuesto.

Para la actual jornada, la institución habilitó 2,136,468 vehículos para renovar el documento. Los contribuyentes podrán realizar el trámite en entidades financieras autorizadas, colecturías de la DGII y mediante los canales digitales disponibles.

La renovación estará habilitada en 55 entidades financieras, que cuentan con 845 sucursales en todo el país. También podrá gestionarse en las colecturías de Villa Vásquez, en Montecristi, y Sánchez, en Samaná.

Quienes prefieran hacer el procedimiento por internet podrán utilizar el portal oficial de la DGII o la aplicación DGII Móvil. Según el calendario anunciado, los canales digitales estarán disponibles hasta el 17 de enero de 2027.

Para completar el proceso, el propietario deberá presentar una copia legible y actualizada de la matrícula del vehículo, en buen estado.

Recargos por renovar fuera de plazo

Los conductores que no renueven el marbete antes del 31 de enero de 2027 deberán pagar un recargo de RD$ 2,000 correspondiente al período 2026-2027.

La DGII también contempla penalidades para los vehículos que mantengan pendientes de pago períodos anteriores. En el caso del marbete 2025-2026, el recargo asciende a RD$ 2,100, incluidos RD$ 100 por cesación administrativa.

Para los períodos 2024-2025 y años anteriores, la penalidad establecida es de RD$ 3,100, también con RD$ 100 por cesación administrativa.

Los propietarios pueden consultar los requisitos y los puntos habilitados para la renovación a través de los canales oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos.

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