El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) prevé comunicar en los próximos días una posible solución al conflicto entre los detallistas de combustibles y las empresas financieras por los cargos asociados al uso de verifones para procesar pagos electrónicos.

El ministro Eduardo Sanz Lovatón adelantó la posibilidad durante una visita a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), en el marco de su asamblea anual, donde felicitó al sector por la forma en que ha manejado la situación.

El conflicto mantiene la atención de los propietarios de estaciones de combustibles y sus organizaciones representativas, debido a los cargos relacionados con el procesamiento de pagos electrónicos mediante estos dispositivos.

El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, afirmó que los detallistas han mantenido su confianza en las autoridades y han optado por esperar una solución armoniosa, de acuerdo con los compromisos y las expectativas que estas les han transmitido.

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Pérez también destacó la disposición del sector a continuar el diálogo institucional para superar las diferencias y preservar condiciones adecuadas para la sostenibilidad de las estaciones de combustibles.

En la asamblea participaron, además, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, y el director del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), general Orlando Jerez Espaillat, junto a directivos y representantes de los detallistas.

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