Motocicletas dominan el parque vehicular fronterizo: 8 de cada 10 registros en 2025

El parque vehicular de la zona fronteriza mantiene un perfil marcado por la motocicleta y por fuertes contrastes entre provincias del norte y del sur, de acuerdo con el informe “Caracterización del Parque Vehicular en la Zona Fronteriza”, publicado en el Monitor de la frontera del Ministerio de Hacienda y Economía, con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El documento subraya que la movilidad es un componente clave del desarrollo territorial: condiciona el acceso a servicios, mercados y oportunidades, especialmente en áreas con limitaciones de conectividad y menor densidad de infraestructura vial.

Parque vehicular fronterizo en cifras

Según el informe, el parque vehicular nacional totalizó 6,640,871 unidades en 2025. De ese total, la zona fronteriza representa 3.9%, con 261,710 unidades registradas.

Entre 2023 y 2025, el crecimiento del parque vehicular fue de 14.3% a nivel nacional y de 15.9% en la zona fronteriza. En ese período, las mayores alzas de registros se observaron en Dajabón (23.5%) y Pedernales (15.5%).

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Monte Cristi lidera los registros y la Frontera Norte concentra el 84%

En la distribución provincial, el reporte destaca que las provincias del norte fronterizo han concentrado la mayor cantidad de unidades registradas entre 2023 y 2025. En 2025, Monte Cristi agrupó 58.2% de los registros fronterizos, seguido por Dajabón (16.1%) y Santiago Rodríguez (10.1%).

En promedio, la Frontera Norte reúne 84.4% del parque vehicular de la zona, un patrón que, según el documento, se relaciona con dinámicas económicas más visibles y mayor intercambio comercial y logístico en esos territorios.

Índice de motorización: brecha marcada entre norte y sur fronterizo

El informe utiliza el índice de motorización (vehículos registrados por cada 1,000 habitantes) para aproximar la densidad vehicular, aclarando que no equivale necesariamente a la cantidad de vehículos que circulan en el territorio.

En 2025, el índice nacional se ubicó en 610.5 vehículos por cada 1,000 habitantes, mientras que en la zona fronteriza fue de 516.3. A nivel provincial, el contraste es amplio: Monte Cristi registró 1,273.1 vehículos por cada 1,000 habitantes, mientras que Independencia presentó el menor valor con 120.3, seguida por Elías Piña (133.5) y Pedernales (176.5).

Motocicletas: el vehículo dominante en la movilidad fronteriza

Uno de los principales hallazgos del informe es la alta concentración de motocicletas en la zona fronteriza: 81.2% del parque vehicular corresponde a este tipo de vehículo, muy por encima del 57.0% observado en el resto del país.

El documento interpreta este patrón como una señal de dependencia de soluciones individuales de menor costo, en territorios con menor disponibilidad de transporte colectivo formal y con condiciones de conectividad que obligan a los hogares a resolver la movilidad cotidiana por cuenta propia.

En contraste, la participación conjunta de automóviles y jeeps en la zona fronteriza es de 11.8%, menos de la mitad del promedio del resto del país (30.7%), lo que el reporte asocia a diferencias en ingreso, acceso al crédito, estructura urbana y necesidades de movilidad.

Vehículos productivos y autobuses: señales económicas por provincia

Aunque el parque vehicular fronterizo está dominado por motocicletas, el reporte identifica provincias con una presencia relativamente mayor de vehículos vinculados a actividades productivas y de servicios. Resaltan Santiago Rodríguez (14.4%) y Pedernales (11.5%).

Los autobuses tienen una participación baja en general, pero el informe llama la atención sobre Independencia, donde alcanzan 3.3% del parque provincial, la proporción más alta del país, asociada a desplazamientos interregionales y distancias de traslado.

Indicador Dato Motocicletas dentro del parque vehicular fronterizo 81.2 % Vehículos por cada 1,000 habitantes 516.3 Mujeres propietarias de vehículos registrados a personas físicas 24.6 % Provincia con la mayor proporción de autobuses Independencia (3.3 % del parque vehicular)

Más registros a nombre de empresas en Monte Cristi y Dajabón

El análisis por tipo de contribuyente muestra una estructura distinta a la del promedio nacional. En la zona fronteriza, 53.5% de los vehículos están registrados a personas físicas y 46.5% a personas jurídicas. A nivel nacional, la distribución es 70.7% y 29.3%, respectivamente.

A nivel provincial, el peso de las personas jurídicas se concentra especialmente en Monte Cristi (65.4%) y Dajabón (40.6%), lo que el informe vincula con dinámicas comerciales y logísticas más activas en esos territorios. En el extremo opuesto, Pedernales (1.8%), Elías Piña (2.0%) e Independencia (5.4%) registran una baja participación empresarial.

Brecha de género en la propiedad vehicular: una señal sobre autonomía económica

En los vehículos registrados a nombre de personas físicas en la zona fronteriza, el informe señala que 24.6% corresponde a mujeres, una proporción similar al patrón nacional. El documento plantea que, en contextos de transporte colectivo limitado, esta brecha puede traducirse en barreras adicionales para el acceso de las mujeres a empleo, educación, salud y otros servicios.

Mujeres Hombres 24.6 % del parque vehicular registrado a personas físicas 75.4 % del parque vehicular registrado a personas físicas 41.3 % de sus vehículos son motocicletas 55.0 % de sus vehículos son motocicletas 28.8 % de sus vehículos son automóviles 20.4 % de sus vehículos son automóviles

Retos de política pública: infraestructura, transporte colectivo y seguridad vial

El Monitor de la frontera plantea que la lectura del parque vehicular debe integrarse a la planificación territorial: fortalecer la red vial, caminos vecinales, transporte colectivo y medidas de seguridad vial es clave para mejorar la conectividad y el acceso a oportunidades productivas, en especial en la franja sur fronteriza.

Además, ante el predominio de motocicletas, el informe sugiere complementar el análisis con datos de siniestralidad vial, informalidad laboral y uso productivo de estos vehículos, para equilibrar su papel como medio accesible de transporte con acciones de prevención de riesgos y ordenamiento del transporte informal.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más