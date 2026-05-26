La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta que se celebra hoy marcará el inicio de una serie de acciones concretas para regular el uso de motocicletas en el país y frenar los casos de violencia vinculados a ese sector.

"La de hoy es la primera reunión oficial, no la última", subrayó Raful, quien aclaró que el proceso de diálogo y fiscalización continuará de manera sostenida.

Sobre el caso del conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), agredido por un grupo de motoconchistas mientras transportaba niños hacia una escuela en el sector de Herrera, en Santo Domingo, Raful indicó que las instituciones ya actuaron de manera coordinada.

"La denuncia se hizo, el Ministerio de Educación ya actuó, nosotros localizamos a la persona que fue agredida y la estamos acompañando desde la Policía Nacional", detalló.

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Agregó que el Ministerio Público ya inició el proceso judicial y expresó que espera que "la ley mande en contra de ese joven que participó en ese acto, que no queremos y no vamos a permitir".

Plan de identificación y 1,500 agentes nuevos

La funcionaria adelantó que el gobierno trabaja en un plan de seguridad orientado a identificar a los usuarios de motocicletas, para el cual contará con la participación del director general de la Policía Nacional, el director del Intrant y el ministro de Obras Públicas.

En ese marco, Raful anunció que este fin de semana se desplegará un nuevo operativo en Santo Domingo con 1,500 agentes adicionales incorporados al plan preventivo de la Policía Nacional, con el apoyo de la Digesett.

Las medidas de fiscalización incluirán:

Detención de motocicletas que circulen por las aceras

Control de motociclistas que transporten más de un pasajero, sin documentos o sin casco

Retención de motos que pasen semáforos en rojo

Inspección de motociclistas para detectar portación ilegal de armas de fuego

Desmantelamiento de paradas ilegales

"Vamos a tomar medidas hasta que se entienda que nadie está por encima de la ley", afirmó la ministra.

La reunión de hoy también incluye un espacio de diálogo con las asociaciones de motociclistas, aunque Raful dejó en claro que las acciones de control no se detendrán mientras se desarrollan esas conversaciones.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más