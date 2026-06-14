El Banco Popular Dominicano anunció la firma de un nuevo acuerdo de financiamiento con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España por hasta US$50 millones, destinados a respaldar proyectos empresariales con vínculos económicos entre República Dominicana y España.

La iniciativa forma parte de la Línea ICO Canal Internacional y representa la tercera operación de financiamiento suscrita entre ambas instituciones. Con este nuevo acuerdo, el ICO ha puesto a disposición del Banco Popular un total de US$150 millones, recursos que han servido para apoyar necesidades de financiamiento, liquidez y actividades exportadoras de empresas con intereses en ambos países.

Los fondos estarán dirigidos a proyectos de sectores clave para la economía dominicana, entre ellos turismo, energía, construcción, inmobiliaria y hostelería. También podrán beneficiarse iniciativas enfocadas en sostenibilidad, eficiencia energética, innovación y transformación digital.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que la alianza fortalece el intercambio comercial y contribuye al desarrollo económico nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Nuestro compromiso con las empresas va más allá del financiamiento. Acompañamos su crecimiento con una visión estratégica que genera valor económico y social, fortalece el intercambio comercial con aliados internacionales como España y contribuye al bienestar de toda la sociedad dominicana”, expresó.

La entidad financiera señaló que este acuerdo forma parte de su estrategia de apoyo al sector productivo y de promoción de inversiones responsables, alineadas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

De acuerdo con datos del Sistema de Información del Mercado Bancario (SIMBAD), la cartera crediticia del Banco Popular destinada al sector empresarial ascendía a RD$395,024 millones al cierre de marzo de 2026, de los cuales RD$178,285 millones correspondían a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Con esta nueva línea de financiamiento, el Banco Popular busca ampliar el acceso a recursos para impulsar la inversión, la innovación y la integración económica entre República Dominicana y España.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más