La innovación empresarial solo puede traducirse en confianza de mercado y resultados sostenibles cuando se desarrolla bajo estándares de calidad, afirmó la viceministra de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Gianna Franjul.

La funcionaria ofreció estas declaraciones durante la apertura del II Encuentro de Innovación y Calidad, celebrado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la participación de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) y la Fundación Popular.

Franjul sostuvo que fomentar una cultura de calidad va más allá del cumplimiento de las normas e implica adoptar estrategias de mejora continua, incorporar nuevas tecnologías, capacitar al personal y fundamentar las decisiones empresariales en datos.

En representación del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA), señaló que la competitividad del país dependerá, entre otros factores, de la capacidad de coordinación entre el Estado, el sector privado y las universidades para que las empresas puedan responder a las exigencias de los mercados internacionales.

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Avances del Sistema Dominicano para la Calidad

Durante su intervención, la viceministra presentó varios avances que atribuyó al trabajo conjunto de las instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Dominicano para la Calidad.

Entre ellos mencionó la Política Nacional de Calidad 2024-2028, que definió como la hoja de ruta del sistema y que contempla mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones públicas encargadas de ejecutarla.

También destacó la elaboración de una guía de buenas prácticas para estandarizar los procesos de los organismos reguladores y la conformación, por parte del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), de un Comité Técnico de Normalización de Inteligencia Artificial.

Acreditación de laboratorio permitió reanudar exportaciones de carne

Franjul también destacó la acreditación internacional del laboratorio de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), gestionada a través del fortalecimiento del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC).

Según explicó, este proceso permitió cumplir los requisitos sanitarios de Estados Unidos y reanudar las exportaciones de carne vacuna dominicana hacia ese mercado, luego de más de 20 años de suspensión.

La funcionaria también mencionó el Pacto para el Fomento de la Cultura de la Calidad y un programa desarrollado junto al Ministerio de Educación para promover estos principios en los centros escolares. De acuerdo con sus declaraciones, la iniciativa prevé alcanzar más de 12 centros educativos durante este año.

La viceministra resaltó que el Consejo Directivo del CODOCA está integrado por 23 instituciones de los sectores público, privado y académico, además de representantes de los consumidores.

Asimismo, reconoció la participación de la ANEIH, presidida por Ángelo Viro, en la promoción de la cultura de calidad y la organización del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado.

También agradeció a la PUCMM y a la Fundación Popular por su participación en la organización del encuentro.