El Banco Central de República Dominicana (BCRD) destacó el crecimiento de las operaciones cambiarias a través de su plataforma, que entró en funcionamiento en 2019.

El volumen promedio diario de transacciones aumentó de US$ 87.92 millones en ese año a US$ 258.71 millones en 2026, lo que representa casi el triple.

La plataforma ha incorporado nuevas funcionalidades para negociar euros, registrar operaciones a plazo con entrega de divisas (FDF), contratos sin entrega de moneda extranjera (NDF) y permutas cambiarias (swaps).

Asimismo, el organismo indicó que durante 2026 el 92 % de las entidades de intermediación financiera y cambiaria había alcanzado la adhesión al Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, cuyos principios fueron incorporados formalmente por disposición de la Junta Monetaria en octubre de 2025.

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) redujo su participación en las operaciones de contado del mercado cambiario desde un 93.06 % en 2019 hasta alrededor de un 10 % en 2026, en medio de la transición del país hacia un régimen de libre flotación y una mayor incidencia de la oferta y la demanda en la determinación del precio del dólar.

La institución informó que durante 2026 ha limitado su intervención en el mercado de contado a la compra de divisas, con el propósito de absorber excedentes coyunturales de liquidez en moneda extranjera.

En un artículo publicado este miércoles 4 de noviembre, titulado Flotación, madurez y transparencia: formación de precios y gestión del mercado cambiario, el Departamento de Tesorería del Banco Central explicó que esta reducción responde a los avances en la profundidad y sofisticación del mercado cambiario dominicano.

El organismo también señaló que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclasificó a finales de 2025 el régimen cambiario de facto de República Dominicana, que pasó de un esquema de flotación administrada a uno de libre flotación.

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La volatilidad del tipo de cambio

Uno de los datos destacados en el análisis es el aumento de la volatilidad de corto plazo del tipo de cambio.

Según el Banco Central, la desviación estándar de la variación diaria del dólar, calculada en una ventana móvil de 30 días, pasó de aproximadamente 0.11 % antes de 2025 a 0.38 % durante el período posterior. Esto representa un incremento de 3.5 veces.

El análisis, basado en observaciones diarias entre enero de 2015 y septiembre de 2026, identifica cambios estadísticamente significativos en el comportamiento del tipo de cambio, particularmente desde finales de 2024.

Sin embargo, la institución precisó que el cambio se observa en la volatilidad de corto plazo y no necesariamente en la tendencia de mediano o largo plazo.

En ese sentido, explicó que las mayores variaciones diarias no implican por sí mismas una aceleración sostenida de la depreciación del peso dominicano, sino que pueden reflejar una mayor capacidad del tipo de cambio para responder a las condiciones de oferta y demanda de divisas.

Mayor entrada de divisas

La institución atribuyó parte del fortalecimiento del mercado cambiario al desempeño de las actividades generadoras de moneda extranjera.

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones crecieron un 16.63 %, los ingresos por turismo un 15.30 %, la inversión extranjera directa un 7.67 % y las remesas un 6.74 %.

De acuerdo con el Banco Central, estos resultados reforzaron las condiciones de liquidez en divisas de la economía dominicana.

La entidad sostuvo que continuará impulsando medidas para ampliar la competencia, fortalecer las buenas prácticas y desarrollar herramientas que permitan a empresas y entidades financieras gestionar los riesgos asociados a las fluctuaciones cambiarias.

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