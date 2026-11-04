El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra Rojas, se refirió al proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos que preparan los ministerios de Hacienda y Economía, y de Industria, Comercio y Mipymes.

Explicó que la iniciativa contempla cambios en la logística y en la metodología de cálculo de los precios de los combustibles. Agregó que el proyecto deberá someterse a un proceso de consultas y consenso con los sectores involucrados.

Al respecto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, confirmó que el Gobierno consulta a los distintos actores de la cadena de valor para elaborar una propuesta conjunta.

“Estamos ahora consultando a todos los actores del sistema, a la cadena de valor del sistema, para entonces hacer una propuesta en conjunto”, expresó.

Ayer, el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Juan Elías Pérez, pidió que los representantes de los detallistas de combustibles sean tomados en cuenta en las discusiones de las reformas que afectan al sector y que puedan conocer los proyectos antes de su aprobación.

Pérez solicitó que se les entregue una copia de la propuesta de reforma que será presentada ante el Ministerio de Hacienda y Economía, a fin de revisarla y formular recomendaciones desde la experiencia de quienes trabajan directamente con la comercialización de combustibles.

Costos de refinación presionan los combustibles

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, advirtió que el encarecimiento de los procesos de refinación de petróleo responde a cambios estructurales en el mercado internacional y no a una situación que pueda corregirse a corto plazo.

Sanz Lovatón explicó que el deterioro de las infraestructuras de los mercados de hidrocarburos, particularmente en Europa y Rusia, por la guerra en Ucrania, ha elevado considerablemente los costos de refinación.

Indicó que, al inicio de la actual crisis, el margen de refinación rondaba el 30 %, mientras que actualmente alcanza aproximadamente el 125 %.

El ministro señaló que esta situación ha modificado la relación tradicional entre el precio del barril de petróleo y los costos de los combustibles refinados.

“La nueva realidad es que los costos de refinamiento y el precio del barril de petróleo ya no guardan una relación tan directa como la guardaban antes de esta crisis”, afirmó.

Sanz Lovatón agregó que República Dominicana compra refinado alrededor del 80 % de los combustibles que consume, por lo que el país está particularmente expuesto al incremento de esos costos.

“Nosotros no compramos la harina, nosotros compramos el pan”, expresó para explicar la dependencia dominicana de los productos derivados del petróleo ya procesados.

Precios de los combustibles

El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra Rojas, aseguró que República Dominicana tiene garantizado el suministro de combustibles a corto y mediano plazo, debido a los contratos de abastecimiento negociados por la empresa.

Pereyra explicó que Refidomsa controla alrededor del 53 % del mercado nacional de combustibles y que, a diferencia de años anteriores, ya no realiza sus compras en el mercado spot, sino mediante contratos a mediano y largo plazo.

Indicó que estos acuerdos permiten garantizar tanto los precios como el suministro de combustibles, lo que representa una protección para el abastecimiento del mercado dominicano.

Pereyra también destacó que las autoridades trabajan para evitar que los incrementos internacionales de los combustibles se traduzcan directamente en mayores costos para la población.

Estabilidad social

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el Gobierno no teme una explosión social ante los posibles efectos de la crisis internacional, aunque reconoció que deberá intensificar el diálogo con los distintos sectores del país si la situación se prolonga.

Díaz explicó que las autoridades mantienen conversaciones permanentes con representantes empresariales, sindicales y otras fuerzas sociales para discutir las decisiones económicas que adopta el Gobierno.

“Nosotros no tenemos miedo a una explosión social. Lo que estamos tratando es garantizar un ambiente combinando el manejo de la economía, el manejo político y preservando una estabilidad social que tiene décadas en el país”, expresó.

El funcionario sostuvo que el diálogo deberá ampliarse e intensificarse en la medida en que se extienda la crisis internacional.

Agregó que el Gobierno busca mantener el crecimiento económico y adoptar las medidas necesarias para preservar la estabilidad social del país.

¿Bajarán o no los combustibles con la nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos?

En marzo del 2022, se analizó una propuesta de modificación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos no contemplaba una reducción directa de los precios de los combustibles ni cambios en los impuestos fijos o en la fórmula del Precio de Paridad de Importación (PPI).

La iniciativa planteaba crear el Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles (Fecopeco), para destinar recursos a amortiguar las alzas del petróleo en el mercado internacional.

El proyecto también proponía que el Gobierno pudiera trasladar parcialmente los incrementos de los precios internacionales a los consumidores cuando las variaciones superaran el 1 %, utilizando recursos del fondo o asignaciones presupuestarias para compensar a los importadores.

Además, contemplaba establecer los precios de venta al público cada 15 días, en lugar de semanalmente, con el argumento de utilizar un período de referencia más amplio para calcular los costos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más