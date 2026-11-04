El presidente de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, advirtió que la inestabilidad geopolítica internacional, las fluctuaciones de los mercados y el aumento de los costos de los fletes y las materias primas generan preocupación en el sector industrial dominicano por sus posibles efectos sobre la estructura productiva.

Viro sostuvo que la prolongación de los conflictos internacionales ha alterado el mercado mundial de productos e insumos básicos. También señaló que, mientras persiste la incertidumbre, los mercados internacionales no han recuperado la estabilidad y algunos recursos enfrentan mayores restricciones.

El dirigente empresarial consideró que las medidas de mitigación implementadas por el Gobierno, mediante subsidios a los combustibles, el transporte y el sector eléctrico, han contribuido a contener aumentos en los precios de los productos de consumo masivo.

Sin embargo, advirtió que esos recursos son limitados y podrían agotarse si se prolonga la crisis internacional.

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Según planteó, una eventual reducción o eliminación de los subsidios podría trasladar mayores costos a las empresas y los consumidores, con efectos sobre la competitividad industrial y el presupuesto de los hogares.

Ante este escenario, que atribuyó a factores externos y ajenos a las decisiones de política económica local, Viro llamó a la sociedad y al sector productivo a tomar conciencia sobre la situación internacional, optimizar los recursos y promover el ahorro.

También señaló que la reasignación de fondos originalmente destinados a obras de infraestructura para financiar los subsidios refleja el esfuerzo fiscal que ha realizado el Gobierno para amortiguar los efectos de la crisis.

Empresarios piden diálogo sobre los subsidios

Viro destacó la importancia de mantener conversaciones entre el sector empresarial y el Gobierno para conocer las decisiones que se adoptarán respecto a los subsidios y sus posibles modificaciones.

"El ámbito de los subsidios puede afectar al sector económico y empresarial del país al no tener certeza sobre las decisiones futuras frente a la reducción de estas ayudas, una medida que ya están tomando muchos gobiernos a nivel global", expresó.

Industria apuesta por innovación y calidad

Como respuesta a los desafíos del entorno internacional, la ANEIH instó a las empresas dominicanas a acelerar sus procesos de transformación mediante el fortalecimiento de la cultura de calidad, la sostenibilidad y la colaboración entre sectores.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el encuentro de innovación y calidad «Innovación que transforma», celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como parte de las actividades del Mes de la Calidad 2026.

En el foro también se abordó la importancia de la cooperación entre el sector industrial y las universidades para capacitar al talento humano, considerado un componente necesario para mantener la competitividad y responder a las exigencias del mercado internacional.