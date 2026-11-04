El proyecto de exploración petrolera que desarrollan República Dominicana y Guyana ya cuenta con la concesión correspondiente y se encuentra en la fase de exploración del pozo, informó el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra Rojas.

El funcionario explicó a Acento que Refidomsa participa como socio en una empresa vinculada al Gobierno de Guyana para desarrollar la iniciativa, cuyos eventuales resultados podrían contribuir a reducir la exposición del país a las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles.

Pereyra Rojas aclaró que se trata de un proyecto a largo plazo, por lo que sus posibles resultados no tendrían un impacto inmediato.

No obstante, consideró que representa un paso importante para República Dominicana, debido a su elevada dependencia de las importaciones de combustibles.

El presidente del Consejo de Administración de Refidomsa indicó que la refinería procesa alrededor de 30,000 barriles diarios de distintos combustibles, entre ellos gasolina, gasoil y combustible para aviones.

Sin embargo, el consumo nacional oscila entre 140,000 y 145,000 barriles diarios, por lo que el país debe importar la mayor parte de los combustibles que demanda.

Esta dependencia expone a República Dominicana a las variaciones de los precios del mercado internacional. En ese contexto, el proyecto con Guyana podría representar una alternativa para reducir esa vulnerabilidad, siempre que la exploración arroje resultados favorables.

“Un acuerdo con Guyana ayudaría en gran medida a ver cómo pudiéramos disminuir el precio”, sostuvo Pereyra Rojas.

El funcionario reiteró que la concesión para desarrollar el proyecto ya fue otorgada y que Refidomsa participa actualmente en la etapa de exploración.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más