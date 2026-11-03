El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Juan Elías Pérez, pidió que los representantes de los detallistas de combustibles sean tomados en cuenta en las discusiones de las reformas que afectan al sector y que puedan conocer los proyectos antes de su aprobación.

Pérez solicitó que se les entregue una copia de la propuesta de reforma que será presentada ante el Ministerio de Hacienda, a fin de revisarla y formular recomendaciones desde la experiencia de quienes trabajan directamente con la comercialización de combustibles.

“Esa reforma que se le lleva a Hacienda, por favor, dennos una copia y nosotros podemos crear una sugerencia. Somos los que bregamos con los combustibles, los que manejamos los combustibles. ¿Por qué no se nos presenta a nosotros también?”, expresó.

El representante del sector también cuestionó las exenciones fiscales concedidas a determinadas industrias, al considerar que pueden generar condiciones de competencia desiguales para los establecimientos que comercializan combustibles y cumplen con sus obligaciones tributarias.

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Explicó también que algunas empresas reciben exoneraciones para adquirir grandes cantidades de combustible, pero no necesariamente consumen toda la mercancía, por lo que una parte podría terminar en el mercado.

“Se le exonera a una industria que quizás tiene 200,000 galones, consume 100, y los otros 100 van a hacer competencia con nosotros, que somos los que pagamos los impuestos”, manifestó.

Pérez recordó que anteriormente había planteado la necesidad de incorporar a los detallistas en las discusiones sobre las reformas que afectan sus actividades. También mencionó la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos como ejemplo de procesos en los que, a su juicio, no se tomaron oportunamente en cuenta las observaciones de los sectores involucrados.

Las declaraciones se produjeron durante la primera Cumbre de Estaciones de Servicio del Caribe 2026, celebrada en Santo Domingo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más