El presidente Luis Abinader anunció que dentro de 15 días se dará el primer picazo para la construcción de la autopista del Ámbar, una obra de aproximadamente 35 kilómetros que conectará Santiago y Puerto Plata y que fue adjudicada por RD$ 28,800 millones.

El mandatario informó sobre el inicio del proyecto durante un encuentro bilateral en Madrid con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entidad que manifestó interés en respaldar la construcción de la infraestructura.

Para comenzar los trabajos, el Gobierno entregó una primera partida presupuestaria de RD$ 5,780 millones.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que ya comenzó la preparación de terrenos en Montellano, Puerto Plata, y que fueron obtenidas las dos primeras licencias ambientales para intervenir los tramos correspondientes a las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

La obra fue adjudicada por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar.

De acuerdo con lo anunciado, la nueva vía permitirá reducir de más de una hora a unos 35 minutos el tiempo de traslado entre Santiago y Puerto Plata.

También busca facilitar el transporte de mercancías y mejorar la conexión terrestre entre ambas provincias.

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