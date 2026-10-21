El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, expresó su respaldo a la focalización de los subsidios a los combustibles y consideró que el Gobierno debe mejorar la calidad del gasto público para afrontar la incertidumbre internacional y proteger a los sectores que más necesitan ayuda.

Marranzini advirtió que todavía no está claro cuánto tiempo podría prolongarse la crisis de los combustibles, por lo que entiende que las autoridades deben prepararse para un escenario que podría extenderse hasta el próximo año.

"El Gobierno no tiene capacidad para subsidiarlo todo, sobre todo por un período tan largo", expresó.

El empresario sostuvo que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a quienes más los necesitan y que las autoridades también deben identificar gastos innecesarios que puedan reducirse para ampliar la capacidad de respuesta del Estado.

"El que no necesita subsidio pues no debería recibirlo, por lo menos no en la misma medida que el que más lo necesita", manifestó.

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Sobre la propuesta de focalización planteada por el ministro de Hacienda, Marranzini afirmó que esa medida forma parte de las alternativas que se han discutido desde el inicio de la crisis. No obstante, señaló que el principal desafío consiste en determinar cómo implementarla.

Perspectivas económicas ante la crisis internacional

Marranzini consideró que la incertidumbre internacional es elevada debido a la crisis de los combustibles y a la falta de claridad sobre cuándo mejorarán las condiciones del mercado.

A pesar de ese escenario, afirmó que República Dominicana ha podido sortear la situación hasta el momento, mantener la confianza empresarial y mitigar parte de las presiones inflacionarias.

El presidente del Conep señaló que la inflación ronda el 5 %, pese al impacto que, según indicó, los aumentos de los combustibles han tenido desde marzo sobre los distintos sectores de la economía.

Al referirse al cierre de 2026, expresó que el sector empresarial entiende que el país terminará el año con un crecimiento económico superior al 4 %, a pesar de las dificultades internacionales.

Sin embargo, advirtió que las perspectivas para el próximo año deben evaluarse tomando en cuenta la posibilidad de que la crisis se prolongue.

Marranzini también mencionó los daños estructurales en la capacidad de refinación y señaló que no se conoce cuánto tiempo podría tomar recuperar esa capacidad, lo que añade incertidumbre a la evolución de los precios de los combustibles.

Ante ese panorama, consideró necesario que el Gobierno adopte medidas que le permitan contar con mayores recursos para mitigar los efectos de la crisis.

Meta 2036 requiere reformas estructurales

El empresario también se refirió a los desafíos para alcanzar la meta de crecimiento económico del 6 % anual que contempla la iniciativa Meta 2036, impulsada por el presidente Luis Abinader para duplicar el tamaño de la economía y mejorar los indicadores sociales.

Marranzini sostuvo que alcanzar ese objetivo requiere mantener el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, preservar la confianza y promover la inversión.

Sin embargo, indicó que también es necesario comenzar a resolver problemas estructurales que inciden en la capacidad de crecimiento del país, como la calidad de la educación, la formación técnica, el sistema fiscal y el sector eléctrico.

Explicó que una mayor capacidad fiscal permitiría al Gobierno disponer de más recursos para invertir en obras de capital y mejorar los servicios públicos, especialmente en educación.

"Se trata de seguir tomando esas medidas de corto plazo, pero afrontar las que tenemos de mediano y largo plazo para poder alcanzar ese desarrollo y no caer en la trampa de la renta media", expresó.

El Gobierno debe prepararse para el próximo año

Marranzini insistió en que las autoridades deben evaluar la situación desde la perspectiva de una crisis cuya duración todavía es incierta.

A su juicio, el Estado debe fortalecer su capacidad para sostener las ayudas necesarias sin comprometer recursos de manera indiscriminada, al tiempo que mejora la eficiencia del gasto público.

El presidente del Conep consideró que, aunque la gestión de la crisis hasta ahora ha permitido mitigar parte de sus efectos, el país necesita prepararse para afrontar posibles presiones adicionales.

Por ello, reiteró la importancia de focalizar los subsidios, revisar los gastos que no sean prioritarios y avanzar en las reformas estructurales que permitan sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más