El empresario dominicano Manuel Estrella advirtió que la desigualdad social, la informalidad laboral y las deficiencias en los servicios públicos constituyen obstáculos para que República Dominicana transforme su crecimiento económico en desarrollo.

Durante su intervención como orador invitado en el almuerzo de la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana, Estrella identificó varios desafíos estructurales del país, entre ellos la informalidad en el mercado laboral, la calidad del empleo y las deficiencias en la educación y otros servicios públicos.

El empresario afirmó que más del 50 % de los empleos dominicanos son informales, una situación que, junto con las desigualdades sociales y las limitaciones en los servicios públicos, dificulta que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo.

“Son puntos rojos que existen ahí, que nos impiden convertir el crecimiento en desarrollo”, expresó Estrella al referirse a estos problemas.

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El empresario sostuvo que convertir el crecimiento económico en desarrollo debe ser una misión fundamental, al plantear la necesidad de prestar atención a los factores que limitan ese proceso.

La experiencia de México

Como parte de su exposición, Estrella propuso analizar las experiencias de otros países para examinar sus procesos de crecimiento y desarrollo.

En ese contexto, se refirió a México, país anfitrión de la actividad, como punto de partida para abordar las experiencias internacionales.

“Vamos a ver qué ha pasado con otros países y nos vamos a nuestro país anfitrión, que es México”, expresó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más