El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, retó a los diferentes sectores productivos de República Dominicana a debatir públicamente los subsidios que reciben del Estado y sus aportes a la economía nacional.

Hubieres afirmó que Fenatrano está dispuesto a discutir ante los medios de comunicación los recursos que, según sostuvo, reciben los grandes grupos empresariales del Presupuesto General del Estado. Estimó que esos beneficios superan los RD$ 400,000 millones anuales.

El dirigente sindical también señaló que el Gobierno ha destinado unos RD$ 62,000 millones a propaganda y ayudas directas entre 2020 y 2026.

El presidente de Fenatrano sostuvo que los grandes empresarios se reúnen para discutir su participación en el presupuesto público, aunque luego surgen diferencias por la distribución de los recursos.

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Hubieres defiende subsidios al transporte

El dirigente defendió las ayudas estatales destinadas al transporte y a su modernización. Según afirmó, el sector aporta el 5.7 % del PIB, lo que lo convierte en uno de los principales contribuyentes a la actividad económica nacional.

Hubieres sostuvo que, pese a los aumentos de los combustibles, las tarifas del transporte público en el Gran Santo Domingo se mantienen en RD$ 35, RD$ 40 y RD$ 50.

En contraste, señaló que los supermercados, las tiendas de repuestos y otros establecimientos comerciales han aumentado sus precios en reiteradas ocasiones durante este año.

El sindicalista también afirmó que muchos choferes del transporte urbano no reciben el subsidio Bonogás, mientras deben afrontar el encarecimiento de los insumos necesarios para operar.

En ese contexto, consideró que los conductores tienen dificultades para mantener las tarifas actuales y cuestionó lo que describió como una campaña contra los subsidios destinados al transporte.

“Estamos dispuestos a debatir este tema ante la población mediante una cadena nacional de medios de comunicación, a los fines de que el pueblo se entere dónde se quedan los fondos de los subsidios”, expresó.

Llama a movilizaciones y reclama respuestas del Gobierno

Hubieres exhortó a los sectores productivos y profesionales a movilizarse para reclamar mejores condiciones de vida y una distribución más equitativa de las riquezas.

Entre los grupos a los que dirigió el llamado mencionó a motoristas, médicos, maestros, medianos empresarios y trabajadores de la construcción y del campo.

El presidente de Fenatrano sostuvo que, a su juicio, una parte importante de los recursos públicos beneficia a grupos empresariales y cuestionó la concentración de esos beneficios.

Finalmente, instó al Gobierno a responder a las demandas que, según indicó, los transportistas plantean desde hace meses. Advirtió que, si no reciben soluciones, realizarán movilizaciones en las calles a partir de esta semana.

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