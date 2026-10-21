El presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Mexicana (Cadomex), Jesús Cornejo Bravo, consideró de vital importancia continuar desarrollando y profundizando las relaciones comerciales entre República Dominicana y México, al señalar que existen oportunidades de inversión en diversos sectores económicos.
Cornejo Bravo explicó que empresas de capital mexicano y filiales de estas han realizado importantes inversiones en República Dominicana en áreas como comunicaciones, alimentos, bebidas, construcción y hotelería.
Indicó que la membresía de Cadomex también integra empresas y entidades de distintos sectores económicos, entre ellos el sistema financiero, las zonas francas, las cadenas de supermercados, los puertos, los distribuidores automotrices y las empresas de maquinaria pesada.
Asimismo, señaló que la cámara ha facilitado la oferta de productos y servicios entre inversionistas y afiliados locales, mientras que la relación comercial entre sus miembros continúa creciendo.
El presidente de Cadomex también se refirió al acceso de grupos empresariales a los mercados de capitales mediante emisiones de deuda pública, destacando la importancia de contar con modelos de negocio que generen confianza y mantener una comunicación efectiva con los inversionistas, especialmente los institucionales.
Acuerdos pendientes y nuevas oportunidades
Cornejo Bravo sostuvo que es necesario continuar trabajando en los acuerdos pendientes entre República Dominicana y México, así como fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales de ambas naciones para aprovechar las oportunidades y sinergias existentes.
En ese sentido, planteó la importancia de mantener el trabajo conjunto con los organismos gubernamentales para facilitar la inversión extranjera y contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.
El empresario destacó que la estabilidad económica, política y social de República Dominicana, junto con el nivel de institucionalidad y la infraestructura alcanzados, así como su ubicación geográfica, favorecen el crecimiento de los vínculos comerciales con México, Estados Unidos, otros países de la región y otras naciones del mundo.
A su juicio, estas condiciones representan oportunidades para ampliar las inversiones y fortalecer los intercambios comerciales entre los dos países.
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