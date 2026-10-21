El presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Mexicana (Cadomex), Jesús Cornejo Bravo, consideró de vital importancia continuar desarrollando y profundizando las relaciones comerciales entre República Dominicana y México, al señalar que existen oportunidades de inversión en diversos sectores económicos.

Cornejo Bravo explicó que empresas de capital mexicano y filiales de estas han realizado importantes inversiones en República Dominicana en áreas como comunicaciones, alimentos, bebidas, construcción y hotelería.

Indicó que la membresía de Cadomex también integra empresas y entidades de distintos sectores económicos, entre ellos el sistema financiero, las zonas francas, las cadenas de supermercados, los puertos, los distribuidores automotrices y las empresas de maquinaria pesada.

Asimismo, señaló que la cámara ha facilitado la oferta de productos y servicios entre inversionistas y afiliados locales, mientras que la relación comercial entre sus miembros continúa creciendo.

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El presidente de Cadomex también se refirió al acceso de grupos empresariales a los mercados de capitales mediante emisiones de deuda pública, destacando la importancia de contar con modelos de negocio que generen confianza y mantener una comunicación efectiva con los inversionistas, especialmente los institucionales.

Acuerdos pendientes y nuevas oportunidades

Cornejo Bravo sostuvo que es necesario continuar trabajando en los acuerdos pendientes entre República Dominicana y México, así como fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales de ambas naciones para aprovechar las oportunidades y sinergias existentes.

En ese sentido, planteó la importancia de mantener el trabajo conjunto con los organismos gubernamentales para facilitar la inversión extranjera y contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.

El empresario destacó que la estabilidad económica, política y social de República Dominicana, junto con el nivel de institucionalidad y la infraestructura alcanzados, así como su ubicación geográfica, favorecen el crecimiento de los vínculos comerciales con México, Estados Unidos, otros países de la región y otras naciones del mundo.

A su juicio, estas condiciones representan oportunidades para ampliar las inversiones y fortalecer los intercambios comerciales entre los dos países.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más