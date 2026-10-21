El presidente Luis Abinader afirmó que se reunió con comerciantes y productores de arroz antes de adoptar decisiones sobre el futuro comercial del cereal y sostuvo que las declaraciones posteriores de representantes del sector reflejan “nervios ante el micrófono”.

El mandatario se refirió al tema durante una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre el diálogo con los sectores productivos, luego de la emisión del Decreto 635-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo derogó el Decreto 693-24.

La disposición se enmarca en los cambios relacionados con el desmonte arancelario previsto en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). La medida ha generado preocupación entre productores y representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) por sus posibles efectos sobre la producción nacional.

Abinader aseguró que los representantes del sector conocían las medidas discutidas y que participaron en conversaciones previas sobre la estrategia y el decreto.

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“En el caso del arroz, previo a la toma de medidas, hablamos con todos los participantes, incluyendo a Fenarroz, y ahí había testigos de toda la comisión arrocera. Hay gente que después se ponen nerviosos cuando están frente a un micrófono, pero ahí estaban todos informados de lo que íbamos a hacer y se sabía porque discutimos la estrategia y el decreto con ellos”, expresó.

El presidente sostuvo que el arroz constituye un asunto de seguridad nacional y afirmó que su Gobierno defiende la producción local en las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Por otro lado, el jefe de Estado también abordó los precios internacionales de los combustibles y las diferencias entre las cotizaciones del diésel y el petróleo, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y sus efectos sobre los mercados energéticos.

“La verdad es que la crisis del Medio Oriente se ha extendido; hoy está a costos mayores de lo previsto por diferencias de precio entre el diésel y el petróleo. Como dije en la semanal de esta semana, mientras el precio del petróleo ha subido en un 50 %, el precio del diésel se ha duplicado; son cosas que nunca habían pasado porque siempre han ido a la par”, dijo Abinader.