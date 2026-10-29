La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) proyecta recaudar aproximadamente RD$4,700 millones durante la temporada del Marbete 2027, luego de aumentar las tarifas del Impuesto de Circulación Vehicular. La cifra representa RD$1,175 millones adicionales respecto a los RD$3,525 millones que estima recaudar con las tarifas anteriores.

El incremento en los ingresos previstos se produce tras la actualización de los precios del marbete, que permanecieron sin cambios desde 2016. Para el período 2026-2027, la DGII estableció una tarifa de RD$2,000 para los vehículos fabricados hasta 2021 y de RD$4,000 para los fabricados desde 2022.

¿Cuánto espera recaudar la DGII con el Marbete 2027?

Según las proyecciones de la DGII, la recaudación del Impuesto de Circulación Vehicular pasaría de unos RD$3,525 millones a RD$4,700 millones durante la temporada 2026-2027.

La diferencia equivale a RD$ 1,175 millones adicionales. La institución relaciona el ajuste con el fortalecimiento de los ingresos públicos y la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

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¿Por qué aumentó el precio del marbete?

La DGII explicó que las tarifas fueron modificadas por última vez en 2016 y que la inflación acumulada entre septiembre de ese año y septiembre de 2026 alcanzó un 58.1 %.

De acuerdo con la entidad, una actualización que reflejara íntegramente esa inflación habría situado los pagos en RD$2,372 y RD$4,743, según el grupo de vehículos.

Sin embargo, el ajuste aprobado fijó los precios en RD$2,000 y RD$4,000. Para los vehículos que permanecen en el mismo tramo tarifario, el aumento es de RD$500 y RD$1,000, respectivamente, equivalente a un 33.3 % en ambos casos.

La institución también sostiene que el cobro mediante montos fijos, diferenciados por año de fabricación, representa una carga económica inferior a la que resultaría de aplicar el impuesto equivalente al 1 % del valor del vehículo, contemplado en el artículo 15 de la Ley 253-12.

¿Cuánto cuesta el Marbete 2027?

Las tarifas establecidas por la DGII para la renovación correspondiente al período 2026-2027 son las siguientes:

RD$2,000: vehículos fabricados hasta 2021, inclusive.

vehículos fabricados hasta 2021, inclusive. RD$4,000: vehículos fabricados desde 2022 en adelante.

La renovación comenzó el 29 de octubre de 2026 y estará disponible hasta el 31 de enero de 2027.

¿Dónde renovar el Marbete 2027?

Los contribuyentes pueden realizar el trámite en las entidades financieras habilitadas en el país y en las colecturías de la DGII ubicadas en Villa Vásquez, Montecristi, y Sánchez, Samaná.

También pueden renovar por internet, a través de www.dgii.gov.do, o mediante la aplicación DGII Móvil. La renovación por estas dos vías estará disponible hasta el 17 de enero de 2027.

Para completar el proceso se requiere una copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del vehículo.

La DGII informó que hay 2,136,468 vehículos hábiles para renovar durante esta temporada y recordó que quienes no completen el trámite dentro del plazo establecido deberán pagar los recargos correspondientes.

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