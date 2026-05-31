Junio suele apretar el presupuesto familiar por una combinación conocida: más calor (y más consumo eléctrico), ajustes y debates alrededor de las tarifas de servicios, y gastos escolares que se adelantan para el próximo año escolar. En este escenario, la clave no es “dejar de gastar”, sino planificar lo inevitable y recortar fugas que se comen el dinero sin que uno se dé cuenta.

Esta es una guía práctica para organizarse desde el 1 de junio de 2026, con foco en luz, agua y escuela.

Cómo ahorrar en la factura de la luz en junio (sin pasar calor)

En abril de 2026, la Superintendencia de Electricidad (SIE) dispuso que el subsidio eléctrico se muestre de forma visible en las facturas, como una medida de transparencia (esto no necesariamente implica que pagues más, pero sí te permite ver con claridad cuánto de tu consumo está siendo subsidiado).

Además, el tema del subsidio no es menor para el Estado: En la ejecución presupuestaria de 2025, el subsidio eléctrico figura entre los renglones que presionan el gasto público.

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Qué hacer desde ya (plan de ahorro para junio):

Ataca el pico: 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

En ese tramo suele concentrarse el uso simultáneo (aires, TV, cocina, bombas).

Meta realista: bajar 1–2 horas de aire acondicionado diario o subir 1–2 grados el termostato.

Aire acondicionado y abanicos: estrategia mixta

Usa abanico para “sostener” el confort y limita el aire a momentos puntuales (noche / siesta).

Revisa filtros: un filtro sucio aumenta el consumo.

“Caza” consumos fantasmas

Desconecta cargadores y regletas cuando no se usan.

Si puedes, mide: una semana de control te da una idea clara de los “ladrones” de energía.

Si calificas, revisa el Subsidio Eléctrico

Si el hogar cumple criterios, ese apoyo puede aliviar el gasto mensual.

Tip de bolsillo: fija un “tope” de consumo (en kWh) como meta familiar. Convertir el ahorro en un número (no en una intención) ayuda a cumplirlo.

Cómo reducir el gasto de agua en junio: consumo bajo control y sin sorpresas

En el caso del agua, hay dos realidades que conviven:

La CAASD anunció una actualización tarifaria aplicada a la facturación desde diciembre de 2025, principalmente para clientes comerciales, industriales y gubernamentales (y señaló que no incluía residenciales dentro de esa medida).

INAPA y Coraasan dijeron no tener contemplado un aumento como el de la CAASD (aunque Coraasan evaluaría planificación).

Qué significa para el hogar en junio: aunque no tengas un aumento directo “nuevo” este mes, el consumo suele subir (calor, más duchas, lavado) y ahí es donde se puede ir el dinero.

Medidas concretas para ahorrar agua (y proteger el presupuesto):

Repara fugas pequeñas (son las más caras)

Inodoros que “corren”, llaves goteando, cisternas con fallas.

Una fuga leve puede volverse un gasto fijo invisible.

Ducha corta, ahorro constante

Reduce 3–5 minutos por persona. En una familia, ese hábito se siente.

Lava “a carga completa”

Ropa: menos tandas.

Trastes: agrupa, en lugar de abrir la llave varias veces al día.

Si pagas por consumo medido, monitorea

La CAASD calcula por metros cúbicos (m³) en esquemas tarifarios; saber si estás cerca de un salto de consumo te ayuda a ajustar hábitos.

Cómo prepararte desde junio para los gastos de la escuela (útiles, inscripción, uniformes)

Aunque el grueso del gasto escolar se siente con fuerza en agosto, muchas familias empiezan a pagar antes: reservas, reinscripción, listas, uniformes, libros y, en algunos casos, ajustes de mensualidad.

Los altos precios de útiles y listas extensas (con mochilas, cuadernos, libros y más), generan presión en los padres, además de la preocupación por alzas en colegios privados en inscripción y mensualidad.

La buena noticia (si estudia en el sistema público): INABIE informó el inicio de la entrega de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027, con un ahorro estimado por estudiante entre RD$ 3,864 y RD$ 5,433 para las familias.

Plan de acción para junio (escuela):

Pide la lista temprano y convierte “la lista” en presupuesto

Divide en 3 columnas: imprescindible / puede esperar / buscar de segunda mano.

Crea un “fondo escolar” desde junio

Regla simple: (gasto estimado ÷ 8 semanas) = cuota semanal hasta agosto.

Ejemplo: si calculas RD$ 16,000, aparta RD$ 2,000 por semana.

Compra por etapas

Junio: cuadernos, lápices, materiales básicos (cuando veas ofertas).

Julio: uniformes y zapatos.

Agosto: libros (si el centro no permite alternativas).

Si es escuela pública, confirma qué entregará INABIE

Antes de comprar duplicado, verifica con el centro educativo qué útiles y uniformes se entregarán.

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