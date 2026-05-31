El fin de semana que cierra mayo de 2026 deja sobre la mesa tres termómetros que cualquier familia dominicana puede leer sin necesidad de un economista: cuánto cuesta el dólar, cuánto cuesta llenar el tanque y cuánto alcanza el salario para cubrir lo básico. Esta semana, las tres lecturas apuntan en la misma dirección.

1. El dólar: una leve baja que conviene monitorear

El Banco Central de la República Dominicana publicó las tasas oficiales de cambio vigentes hasta el lunes 1 de junio. El dólar se cotiza así:

Operación Tasa oficial Compra RD$ 57.8347 Venta RD$ 58.7048

La cifra representa una reducción respecto a las tasas de finales de abril, cuando el dólar se vendía por encima de RD$ 59.90, según registros anteriores. En términos prácticos, quien recibe remesas en dólares recibe hoy menos pesos por cada billete que a comienzos del mes.

¿Qué significa para usted? Si paga deudas, importaciones o servicios en dólares, esta semana es ligeramente más favorable. Si recibe remesas, el poder de compra de ese dinero bajó respecto a hace un mes.

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2. Los combustibles: cada 15 días, otro golpe al bolsillo

Desde mediados de marzo, los dominicanos enfrentan un nuevo aumento de combustibles cada dos semanas. Esta semana no fue la excepción.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció los precios vigentes desde este sábado 31 de mayo hasta el viernes 13 de junio:

Combustible Precio por galón Gasolina premium RD$ 335.10 Gasolina regular RD$ 307.50 Gasoil óptimo RD$ 287.10 Gasoil regular RD$ 259.80 Avtur RD$ 222.50 Kerosene RD$ 222.70 GLP (por galón) RD$ 137.20 (congelado) Gas natural (m³) RD$ 43.97 (congelado)

La gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$ 4.00 por galón; la regular y el gasoil regular, RD$ 2.00. El GLP se mantuvo congelado gracias a un subsidio de RD$ 954.9 millones que el Gobierno asume esta quincena.

Pero el dato más revelador está en la acumulación. Las gasolinas y el gasoil acumulan incrementos de hasta RD$ 45 por galón desde mediados de marzo, cuando estalló la crisis derivada del conflicto bélico en Medio Oriente. Antes de esa fecha, los precios habían permanecido estables durante 38 semanas consecutivas.

El origen del problema está fuera del país. La guerra contra Irán provocó la mayor disrupción de oferta petrolera registrada, con una caída estimada de 10 millones de barriles diarios, según el informe Commodity Markets Outlook del Banco Mundial. Ante ese escenario, el Gobierno optó por absorber el 80% de los aumentos y trasladar solo el 20% al precio final, según explicó el economista José Lois Malkún.

Sin embargo, esa estrategia tiene un costo fiscal considerable. El Gobierno comprometió un plan de austeridad para generar una disponibilidad de RD$ 40,000 millones, con recortes de hasta un 32.3% en once partidas del Presupuesto General del Estado 2026.

¿Qué significa para usted? Llenar un tanque de 12 galones de gasolina premium cuesta hoy RD$ 4,021.20, unos RD$ 540 más que en marzo. Para quienes dependen del transporte para trabajar, ese gasto se repite cada semana.

3. La canasta básica: cuando el PIB crece pero el plato no se llena

La economía dominicana proyecta un crecimiento de entre 3.7% y 4.0% del PIB en 2026, según estimaciones del FMI y la CEPAL. Las exportaciones de marzo rompieron récords. El Gobierno celebra. Pero hay una pregunta que los boletines oficiales no responden: ¿quién se queda afuera?

La mitad de la fuerza laboral dominicana opera sin seguro, sin contrato y sin acceso a los beneficios del crecimiento. Para ese segmento, cada aumento de combustible se traduce directamente en menos comida en la mesa, porque el costo del transporte y la energía se filtra en el precio de todos los bienes.

La brecha entre el PIB y el bolsillo dominicano pone cifras a esa distancia: el crecimiento económico no se distribuye de forma homogénea, y los hogares de menores ingresos absorben de manera desproporcionada el impacto de los choques externos como el alza del petróleo.

La encuesta Gallup-Diario Libre de abril-mayo de 2026, confirma que esa percepción es mayoritaria: el 62.9% de los dominicanos califica la economía como mala o muy mala. El 40.9% la define como "mala" y el 22.0% como "muy mala". Solo el 5.3% la considera buena o muy buena.

Para los más vulnerables, el Gobierno mantiene los programas Supérate: más de 1.4 millones de familias reciben mensualmente los subsidios de Aliméntate, Bonogás y Bonoluz,

¿Qué significa para usted? Si su salario no subió desde marzo, su poder de compra bajó. Los RD$ 45 adicionales por galón de gasolina no son solo un gasto de transporte: encarecen el flete, la distribución y, en última instancia, el precio de los alimentos en el mercado.

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