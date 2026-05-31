El Día de las Madres, que en República Dominicana se celebra el último domingo de mayo, se ha consolidado como una de las fechas de mayor dinamismo comercial del año. Más allá del gesto afectivo, la celebración activa una cadena de consumo que impacta al comercio minorista, los servicios personales, la gastronomía y el sector de ocio.

En los días previos a la fecha es común ver un aumento de compras en tiendas y centros comerciales: los hijos buscan regalos que van desde flores y detalles tradicionales hasta artículos para el hogar. Sin embargo, el movimiento económico no se limita a lo que se observa en vitrinas y cajas registradoras.

¿Cómo impulsa el Día de las Madres la economía y el consumo en República Dominicana?

También crece la demanda de servicios de cuidado personal. Una cantidad importante de madres aprovecha la ocasión para acudir al salón de belleza, ya sea para retocar o cambiar el color del cabello. Ese servicio puede oscilar entre RD$ 2,000 y RD$ 5,000, según el establecimiento. A esto se suman otros gastos que han ganado terreno en los últimos años, como el arreglo de uñas, diseño de cejas y tratamientos estéticos, que amplían el presupuesto familiar destinado a la celebración.

Los hábitos de consumo también han cambiado. Para muchas familias, el regalo dejó de ser únicamente un electrodoméstico o un detalle práctico: hoy gana espacio la experiencia, como una estadía en un resort o una cena en un restaurante, con costos que pueden ubicarse entre RD$ 10,000 y RD$ 15,000, dependiendo del lugar y del número de personas. En varios hogares, este gasto se hace más manejable cuando los hijos se organizan y aportan entre todos para cubrir el obsequio o la salida.

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Otro renglón que se activa con fuerza es el de los servicios complementarios: puestos de envoltura de regalos en calles y esquinas, vendedores informales y comercios que aprovechan el aumento de la demanda para mejorar ingresos. En el caso de las flores, por ejemplo, es habitual que los precios se incrementen en esta temporada: un arreglo que normalmente cuesta alrededor de RD$ 700 puede llegar a venderse entre RD$ 1,500 y RD$ 2,000.

El mercado de flores también se extiende a los cementerios, donde se registra un aumento notable de visitantes que acuden a llevar ramos y ofrendas a madres fallecidas. Ese movimiento genera ventas adicionales de velones y otros artículos asociados a la tradición, ampliando el impacto económico de la fecha.

En conjunto, el Día de las Madres no solo representa una jornada de celebración familiar: es una temporada que moviliza ingresos en múltiples sectores y confirma cómo el consumo estacional puede convertirse en un termómetro del gasto de los hogares, incluso en contextos de presupuestos ajustados.

Evelin Valdez Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago de los Caballeros, trabaja como asistente de la Fiscalía del departamento de Tránsito, del distrito judicial de Santiago, es emprendedora y en noviembre del 2021 publicó su primer libro 'Mujer, amor y sexo". Ver más