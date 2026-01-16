La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) anunció la actualización tarifaria del servicio de agua potable para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, aprobada por su consejo directivo y que se aplicará a la facturación del pasado diciembre de 2025.

La medida que la entidad aseguró no incluye a los usuarios residenciales, fue adoptada tras una revisión técnica y financiera, donde se evaluaron los costos actuales de la producción del agua y que aseguró no se habían actualizado desde el 2003.

Las nuevas tarifas quedaron formalizadas mediante la Resolución número 001-2025, emitida en diciembre de 2025.

La tarifa se calcula en función del consumo medido en metros cúbicos, donde un metro cúbico equivale a 264 galones de agua.

Tarifas según usuarios

Tarifas fijas residenciales

Las tarifas de residencias dependen del sector, tipo de vivienda y condiciones del servicio. Está dividido por categorías que van desde R1 hasta R6, donde el primero es la clase social más baja.

El costo del agua potable para residencias por metro cúbico es de RD$ 6.00 hasta los 32 metros cúbicos por unidad servida, aumentando a RD$ 8.00 para consumos por encima de los 32 m3.

Esto significa que si el consumo de un hogar es de 32 metros cúbicos, su pago seria de RD$ 192 y si llega a 68 m3 pagaría RD$ 480.

Usuarios por categoría Agua (RD$) cupo básico Clase social R1 30.00 (5 m3)

48.00 (8 m3) Baja R2 60.00 (10 m3)

78.00 (m3) Media baja R3 96.00 (16 m3)

132.00 (22 m3) Media R4 132.00 (22 m3)

162.00 (27 m3) Media alta R5 192.00 (32 m3) Alta R6 480.00 (68 m3) Alta alta

Tarifas fijas comercios, industrias, oficinas y otros

La resolución establece un cupo básico mínimo de 20 metro cúbicos al mes. La tarifa para comercios es de RD$ 21.00 cada metro cúbico hasta el cupo básico y RD$ 24.00 cada m3 por consumo adicional.

En el caso de los industriales está dividido por categoría 1 (sin uso de agua como materia prima) y 2 (uso de agua como materia prima). Para ambos grupos el pago es de RD$ 25 hasta el cupo básico y RD$ 28 por los adicionales.

Para los usuarios oficiales, zonas francas y parques industriales: RD$ 21 hasta el cupo básico y RD$ 24 por los adicionales.

Servicio por agua de pozo

En el caso de residenciales con el servicio de agua potable por pozo, la tarifa es de RD$ 1.00 cada metro cúbico, mientras que los comerciales, oficiales y otros RD$ 10.00 cada metro cúbico.

En el caso de los industriales también la tarifa queda en RD$ 10.00 cada metro cúbico en básico y adicional.

