República Dominicana alcanzó el mayor valor de las exportaciones mineras del 2025, por lo que ese período cerró con un valor de US$ 2,590 millones, que convierte al 2025 en el año con mayores exportaciones de ese sector.

Este valor representa un crecimiento de 52 % con relación a 2024, cuando las exportaciones mineras totalizaron US$ 1,712.7 millones y si es comparado con históricos anteriores, como el caso de 2021, puede observarse que se registraron US$ 2,159.5 millones, equivalente a un 20 %, según datos del Banco Central (BC).

La información la ofreció el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien manifestó que en el crecimiento de 2025 se destaca el último trimestre del año, representó US$ 825.9 millones, lo que representa un 67 % mayor al mismo período de 2024.

El titular de Energía y Minas precisó que la minería mantiene una participación significativa dentro de las exportaciones nacionales, concentrando más del 40 % del valor total exportado, con el oro como principal rubro del sector.

Sostuvo que las cifras del último trimestre del 2025 representan un incremento cerca de 14.0 %, con relación a julio-septiembre de ese año, que fueron de más de US$ 720 millones, impulsadas principalmente por las exportaciones de oro y plata.

Capital extranjero

El funcionario resaltó que el sector minero dominicano consolidó su atractivo como destino de capital extranjero en 2025.

La minería captó más de US$ 556.3 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y septiembre, lo que representa aproximadamente el 14 % del total de IED recibido por el país en ese período, según el Banco Central.

“Este liderazgo responde al desempeño sostenido de productos como el oro, la plata y el cobre, que concentran una parte significativa del valor exportado y aportan de manera decisiva a la generación de divisas, el empleo y la inversión”, señaló.

Santos sostuvo que el sector energía y minas concentró alrededor del 40 % de toda la IED captada por República Dominicana en 2025, consolidándose como uno de los principales ejes de atracción de capital extranjero dentro de la economía nacional.

El titular de Energía y Minas precisó que, a esto se suma el crecimiento de la minería artesanal, específicamente del larimar, que en ese año alcanzó reconocimiento con la Denominación de Origen Larimar Barahona, inscrita ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El ministro indicó también que República Dominicana registró avances durante 2025 con la explotación de tierras raras en la provincia Pedernales.

Asimismo, avanzó la revisión y discusión de la Ley Minera 146-71, con el objetivo de modernizar el marco legal y depositar en el Congreso Nacional en el primer trimestre de este 2026.

Asimismo, que obtuvo avances en materia social, entre ellos la formalización del acuerdo de reasentamiento para la expansión de la operación minera en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que contempla una inversión a RD$ 20,000 millones para el desarrollo de las comunidades.

