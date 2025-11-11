El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que los ingresos mineros de 2025 podrían alcanzar US$500 millones, más del doble de lo inicialmente previsto, debido al aumento del precio del oro.

El funcionario explicó que el Gobierno dominicano esperaba unos US$ 190 millones, pero la subida de precios permitió una reformulación presupuestaria, fortaleciendo la posición fiscal del país.

Santos destacó que el sector minero sigue siendo clave para la estabilidad económica nacional y que, ante la incertidumbre internacional, ha mantenido su papel como fuente de ingresos y atracción de inversión extranjera.

El ministro señaló que la Ley Minera de 1971 está en proceso de modernización para adaptarla a los estándares actuales y garantizar un desarrollo responsable que beneficie a las comunidades y preserve la sostenibilidad ambiental.

Sobre la exploración de tierras raras en Pedernales, adelantó que los estudios se encuentran avanzados y que se espera determinar recursos hacia finales de este año, con la posibilidad de declarar reservas entre 2026 y 2027.

En cuanto al sector de hidrocarburos, Santos anunció el inicio de exploraciones de gas y petróleo como resultado de la primera ronda petrolera, mientras se prepara la segunda, prevista para noviembre de 2026, que incluirá bloques terrestres y marítimos.

El ministro subrayó que estos procesos buscan determinar la viabilidad a largo plazo de la explotación energética en el país.

Asimismo, detalló los planes gubernamentales para ampliar la capacidad del sistema eléctrico nacional, con un incremento del 54 % en la energía térmica hacia 2028, equivalente a 2,311 MW provenientes de ocho nuevos proyectos.

Paralelamente, indicó que se desarrollan más de mil megavatios de energías renovables, de los cuales al menos 300 MW incorporarán almacenamiento.

