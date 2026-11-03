La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación crediticia soberana de largo plazo de República Dominicana de BB- a BB, con perspectiva estable, en reconocimiento a la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, su capacidad de respuesta frente a los desafíos internacionales y los avances en el fortalecimiento de las políticas públicas.

Tras conocer este anuncio, el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) valoró esta decisión como un reconocimiento a la conducción de la política económica y a los esfuerzos realizados por el Gobierno dominicano para preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer las finanzas públicas y promover un crecimiento económico sostenido, a pesar de un entorno económico mundial adverso.

En su informe, Fitch destaca que esta mejora responde a las sólidas perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo, la resiliencia de las cuentas fiscales y externas, así como a la aprobación de medidas tributarias en un contexto internacional de incertidumbre.

La agencia revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía dominicana para 2026, de 3.5 % a 4.5 %, por encima de la mediana de 3.5 % correspondiente a los países con calificación BB. Asimismo, anticipa que el país mantendrá un ritmo de expansión cercano al 4.5 % durante 2027 y 2028, respaldado por el dinamismo del turismo, las exportaciones, la construcción y la recuperación de la inversión.

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Uno de los aspectos de la evaluación es el reconocimiento de Fitch a los avances institucionales y a la capacidad del Gobierno para implementar medidas de política económica.

En particular, la agencia destaca la aprobación del Plan Anticrisis de junio de 2026, que contempla medidas orientadas al fortalecimiento de los ingresos públicos y a respaldar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Este avance llevó a Fitch a eliminar el ajuste cualitativo negativo que anteriormente aplicaba a la calificación por factores estructurales, al considerar que las medidas adoptadas son consistentes con la mejora sostenida de los indicadores de gobernanza del país.

En materia fiscal, Fitch proyecta que la deuda del Gobierno central se situará en 47.9 % del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2026, por debajo de la mediana de 52.5 % de los países calificados en la categoría BB, reflejando la capacidad de la economía dominicana para mantener niveles de endeudamiento relativamente favorables frente a sus pares.

La calificadora también resalta el fortalecimiento de la posición externa de República Dominicana, sustentado en los ingresos provenientes del turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa.

En ese sentido, prevé que el déficit de cuenta corriente se reduzca a 1.2 % del PIB en 2026, significativamente por debajo del promedio de los países con una calificación comparable.

Adicionalmente, Fitch elevó el techo país de República Dominicana a BB+, destacando la mayor flexibilidad cambiaria y la reducción de las restricciones asociadas a la transferencia de divisas, lo que es un reconocimiento a la política monetaria que lidera el Banco Central.

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