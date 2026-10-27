El gasto tributario ambiental de incidencia neutra ascenderá a RD$ 8,626 millones en 2027, principalmente por los incentivos de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, según el Ministerio de Hacienda y Economía.
El Gobierno estima en RD$ 8,626 millones el gasto tributario ambiental (GTA) de incidencia neutra para 2027, correspondiente a incentivos fiscales cuyo impacto sobre el medioambiente no puede determinarse de manera concluyente, entre los que destaca el régimen de Fomento al Desarrollo Turístico establecido en la Ley 158-01.
El monto representa el 16.7 % de los RD$ 51,419 millones proyectados en gasto tributario ambiental para el próximo año, equivalente al 0.54 % del producto interno bruto (PIB) y al 11.2 % del gasto tributario total.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía, la clasificación neutra se aplica cuando no es posible establecer si el aprovechamiento de un incentivo fiscal está vinculado con prácticas ambientalmente sostenibles o si podría generar efectos adversos sobre el entorno.
En el caso del régimen de Fomento al Desarrollo Turístico, los beneficios fiscales están relacionados con la adquisición de materiales, maquinarias, bienes y equipos destinados a la construcción y operación de proyectos turísticos, detalló Hacienda y Economía en el informe Estimaciones del Gasto Tributario del 2027.
La institución explicó que la evaluación de la incidencia ambiental toma en cuenta factores como la ubicación, el diseño y la operación de cada proyecto.
El gasto tributario ambiental supera los RD$ 51,000 millones
Para 2027, las medidas con incidencia ambiental negativa representan la mayor proporción del gasto tributario ambiental, con RD$ 33,666 millones, equivalentes al 65.4 % del total.
Esta categoría incluye tratamientos fiscales preferenciales asociados a:
- Consumo de combustibles fósiles
- La generación eléctrica
- Las concesiones mineras
- Determinados regímenes productivos con potencial impacto ambiental
En contraste, las medidas de incidencia positiva suman RD$ 9,126 millones, el 17.7 % del GTA.
Estas comprenden incentivos relacionados con actividades y servicios que pueden favorecer el medioambiente, como los vehículos de energía no convencional, las energías renovables y la gestión integral de residuos sólidos.
Los hidrocarburos concentran el mayor gasto tributario
Por tipo de impuesto, el impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre hidrocarburos concentra RD$ 25,110 millones, equivalentes al 48.8 % del gasto tributario ambiental proyectado y al 0.27 % del PIB.
El impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) representa RD$ 16,808 millones, el 32.6 % del total.
Los RD$ 9,500 millones restantes corresponden al impuesto sobre la renta (ISR), bienes y licencias, otros impuestos selectivos al consumo y otros conceptos, para el 18.4 % del gasto tributario ambiental.
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