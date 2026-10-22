El Ministerio de Turismo (Mitur) propuso establecer nuevas tarifas para el registro, la inspección y los permisos de navegación de embarcaciones, como parte de un proyecto de regulación del turismo náutico que también incluye restricciones a actividades comerciales. El borrador está sometido a consulta pública hasta el 30 de octubre.

El organismo estatal informó que el borrador titulado Resolución Conjunta Marco Regulatorio del Subsector Turismo Náutico, es una iniciativa que busca ordenar las actividades recreativas, particulares, comerciales y deportivas en las aguas jurisdiccionales de República Dominicana.

Tasas por matrícula, inspección y permisos de navegación

El proyecto contempla cobros asociados a la longitud de las embarcaciones, expresada en pies, y a la potencia de los motores, medida en caballos de fuerza (HP).

Servicio Tasa propuesta Registro o matrícula de embarcaciones US$ 4 por pie Renovación anual de matrícula US$ 1.50 por pie Inspección y certificado de navegabilidad US$ 3 por pie Transferencia de propiedad US$ 1.50 por pie Registro de artefactos náuticos US$ 1 por HP Renovación de registro de artefactos náuticos US$ 0.50 por HP Permiso temporal de navegación para embarcaciones extranjeras US$ 5 por pie Renovación del permiso temporal para embarcaciones extranjeras US$ 5 por pie Entrada de embarcaciones procedentes del extranjero US$ 20 por llegada

La propuesta también dispone que las embarcaciones que permanezcan más de seis meses en el país deberán registrarse en República Dominicana u obtener el permiso de navegación que corresponda.

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Propuesta prohíbe el alquiler comercial de motos acuáticas

Una de las disposiciones de mayor impacto regulatorio es la prohibición expresa del alquiler con fines comerciales o turísticos de motos acuáticas y equipos similares.

La restricción incluye jet skis, wave runners, jetovator, yacht toy, flyboard y otros artefactos de características semejantes.

El uso privado de estos equipos en las playas continuaría sujeto a las resoluciones del Ministerio de Turismo que correspondan.

Nuevas condiciones para las empresas de turismo náutico

El proyecto establece que las personas jurídicas que ofrezcan servicios de turismo náutico entre distintos puntos de República Dominicana deberán contar con una licencia anual renovable expedida por el Mitur.

Entre las actividades figuran excursiones marítimas, pesca deportiva, buceo, esnórquel, parasailing, alquileres y actividades anfibias.

El borrador contempla una excepción para yates registrados en el extranjero que dispongan de un permiso temporal de navegación, bajo las condiciones previstas en la propuesta.

El borrador incorpora obligaciones para reducir riesgos a pasajeros y tripulantes, prevenir la contaminación marina y establecer responsabilidades sobre embarcaciones abandonadas.

Además, el propietario asumiría los gastos de retiro de la embarcación, remediación y reparación de los daños que ocasione.

El incumplimiento de las disposiciones podría dar lugar a investigaciones y a la suspensión de operaciones de la embarcación mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

Comisión interinstitucional para regular el subsector

La comisión estará coordinada por el Ministerio de Turismo e integrada por representantes de las siguientes instituciones:

Ministerio de Defensa.

Ministerio de Medio Ambiente.

Dirección General de Aduanas.

Dirección Nacional de Control de Drogas.

Dirección General de Migración.

Armada de República Dominicana.

Autoridad Portuaria Dominicana.

Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria.

También contempla la participación de representantes del sector privado vinculados con las marinas, los clubes náuticos y la actividad hotelera.

La comisión deberá reunirse al menos trimestralmente y proponer un plan nacional de turismo náutico.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más