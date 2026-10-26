El Estado dominicano dejará de percibir RD$ 458,629 millones en ingresos tributarios durante 2027 por exenciones, deducciones, créditos fiscales y otros tratamientos impositivos preferenciales, un monto equivalente al 4.78 % del producto interno bruto (PIB), según las estimaciones del Ministerio de Hacienda y Economía.

El informe Estimación del Gasto Tributario para el 2027 proyecta que estos recursos no recaudados aumentarán RD$ 17,184 millones respecto a la reestimación de este año, cuando el gasto tributario se situó en RD$ 441,445 millones, equivalente al 5 % del PIB.

La mayor proporción del gasto tributario corresponde a las exenciones generalizadas para personas físicas, con RD$ 184,685 millones, que representan el 40.2 % del total. Le siguen las zonas francas, con RD$ 40,804 millones, equivalentes al 8.9 %.

El documento cuantifica los recursos que el Estado deja de recaudar al aplicar disposiciones fiscales preferenciales. Aunque estos montos no figuran como erogaciones directas del presupuesto, Hacienda y Economía destacó que “inciden en los ingresos públicos y en la distribución de la carga tributaria”.

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Además, el informe advierte que su identificación y cuantificación son fundamentales para fortalecer la transparencia fiscal, la rendición de cuentas y la formulación presupuestaria.

Salud, educación y turismo entre los sectores beneficiados

Después de las exenciones generalizadas a personas físicas y las zonas francas, los principales montos estimados de gasto tributario corresponden a salud, RD$ 37,332 millones; y educación, RD$21,924 millones.

Turismo tendrá un gasto tributario de RD$ 17,229 millones, según Hacienda y Economía.

Generación eléctrica: RD$ 16,287 millones.

Compras por internet: RD$ 15,680 millones.

Fideicomisos: RD$ 9,447 millones.

Importadores de vehículos: RD$ 7,990 millones.

Instituciones privadas sin fines de lucro: RD$ 7,593 millones.

Desarrollo fronterizo: RD$ 6,930 millones.

Minería: RD$ 6,584 millones.

Concesiones y contratos con el sector público: RD$ 6,221 millones.

Mercado de valores: RD$ 5,980 millones.

Sector cinematográfico: RD$ 4,135 millones.

El informe también contempla RD$ 2,376 millones para vehículos de energía no convencional; RD$ 2,335 millones para el sector industrial; RD$ 1,759 millones para energía renovable y RD$ 1,025 millones para mecenazgo.

Entre los montos restantes figuran RD$ 808 millones para instituciones del sector público y descentralizadas; RD$ 521 millones por el tratamiento a tasa cero de bienes exentos del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis); RD$ 423 millones para instituciones religiosas; RD$ 299.2 millones para fideicomisos de viviendas de bajo costo; RD$ 272 millones para residuos sólidos; RD$ 163 millones para manufactura textil y RD$ 32.9 millones para pensionados y rentistas de fuente extranjera.

La categoría de otros gastos tributarios asciende a RD$ 59,784 millones.

Los impuestos indirectos concentran el 68.9 %

Por tipo de impuesto, el informe estima que los tratamientos preferenciales asociados a impuestos indirectos sumarán RD$ 316,391 millones en 2027, equivalentes al 68.9 % del gasto tributario proyectado.

Los impuestos directos concentrarán RD$ 142,238 millones, el 31 % del total.

En cuanto a la administración tributaria, los impuestos gestionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) representarán RD$ 399,896 millones, equivalentes al 87.1 % del gasto tributario.

Los asociados a la Dirección General de Aduanas (DGA) ascenderán a RD$ 58,733 millones, el 12.8 %.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más