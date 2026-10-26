Los accidentes laborales aumentaron un 7.8 % en República Dominicana entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 26,727 casos en el mismo período de 2025 a 28,808, de acuerdo con estadísticas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

En ese mismo período, las enfermedades profesionales aumentaron un 51.3 %, al pasar de 76 a 115 casos, mientras que las licencias por salud mental subieron de 18 a 35, para un incremento de 94.4 %.

Las cifras fueron presentadas por la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), que celebrará los días 11 y 12 de noviembre su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, bajo el lema “La Nueva Cultura Empresarial: Salud Mental, Bienestar y Seguridad Laboral”.

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La presidenta de la entidad, Laura Peña Izquierdo, explicó que el encuentro busca promover una cultura empresarial que integre la prevención de riesgos, el bienestar físico y emocional y la salud mental de los trabajadores como elementos importantes para la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

Peña Izquierdo sostuvo que la prevención no debe limitarse al cumplimiento de las normas ni a responder cuando ocurre un accidente, sino que debe formar parte de las decisiones estratégicas de las empresas.

La ejecutiva señaló que la seguridad y el bienestar laboral requieren el compromiso de los empleadores, la participación de los trabajadores y la cooperación de las autoridades y los demás actores del sistema laboral.

Salud mental y seguridad en las empresas

El congreso reunirá durante dos jornadas a ejecutivos empresariales, especialistas y profesionales de la gestión humana y la seguridad ocupacional para analizar los desafíos actuales del mundo del trabajo.

Entre los temas previstos figuran la salud mental en las organizaciones, el bienestar integral, la prevención de riesgos, el liderazgo empresarial y el impacto de la innovación y la inteligencia artificial en los entornos laborales.

La actividad se enmarca en el 80 aniversario de Copardom. Como parte de la conmemoración, el martes 10 de noviembre se realizará un cóctel privado con una charla magistral de Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, y la participación de Roberto Suárez, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más