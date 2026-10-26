El dólar estadounidense se cotiza a RD$ 60.35 para la compra y RD$ 60.73 para la venta, de acuerdo con la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy, lunes 26 de octubre?
La tasa de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:
- Dólar para la compra: RD$60.3454
- Dólar para la venta: RD$60.7345
Al redondear, el precio de referencia se sitúa en RD$60.35 para la compra y RD$60.73 para la venta.
Estas tasas corresponden a la referencia publicada por el Banco Central para el viernes 23 de octubre, último dato oficial disponible en su portal al momento de la consulta. Las tasas ofrecidas por bancos y casas de cambio pueden variar.
Compartir esta nota