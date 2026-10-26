El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó este lunes que la aplicación de la Ley 86-26, que regula los juegos de azar y las bancas de apuestas, busca proteger los empleos de las mujeres que trabajan en ese sector.

“Para proteger el trabajo de las mujeres, que son la mayoría de las encargadas de bancas, en 30 días obligaremos a que se cumpla”, declaró Olivares durante la apertura de la Primera Conferencia Nacional de Mujeres Trabajadoras, organizada por el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA), junto a las centrales sindicales CASC, CNUS y CNTD.

El funcionario señaló que faltan 30 días para que entre en vigor la ley, que establece que las licencias vigentes tendrán una duración de cinco años y fija distancias mínimas obligatorias entre los establecimientos de apuestas y lugares como escuelas e iglesias.

Olivares también defendió la necesidad de impulsar políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres.

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El trabajo de cuidados, en el centro del debate

La conferencia, que se desarrolla durante dos jornadas, reúne a representantes sindicales, autoridades gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre el cuidado como derecho, trabajo y responsabilidad compartida.

María Pérez, coordinadora de CIMTRA, sostuvo que las labores de cuidado —de niños, personas mayores y enfermos— han recaído históricamente sobre las mujeres, muchas veces sin remuneración, reconocimiento ni protección social.

“Los cuidados no son solamente asuntos privados de cada familia ni responsabilidad exclusiva de mujeres; los cuidados son un derecho, son un trabajo, un deber y una responsabilidad compartida entre el Estado, los empleadores, la familia y la sociedad”, afirmó Pérez.

La dirigente sindical planteó que el país necesita avanzar hacia políticas públicas que reconozcan esas labores y garanticen servicios accesibles, protección social y mejores condiciones para conciliar las responsabilidades familiares con el empleo.

José Venceslá, representante del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), vinculado a la UGT de España, también defendió el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la creación de sistemas integrales de seguridad y protección para responder a las necesidades de cuidado.

Convenio de la OIT y políticas públicas

El encuentro se celebra tras la entrada en vigor en República Dominicana, el pasado 3 de octubre, del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.

CIMTRA planteó que ese compromiso debe traducirse en medidas concretas, presupuestos suficientes, servicios asequibles y la incorporación de la conciliación familiar y laboral en la negociación colectiva.

La actividad forma parte de la Semana de los Cuidados y se realiza en vísperas del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Cuenta con el respaldo de la Red INSPIR Dominicana, ISCOD-UGT, Sindicalistas sin Fronteras, UGT Serveis Públics del País Valencià, WSM-CARUNA y la cooperación valenciana.

Entre las autoridades participantes figuran la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la directora de Desarrollo Social de Supérate, Mayra Jiménez, además de representantes de la OIT, la CEPAL, ONU Mujeres y organismos de cooperación internacional.