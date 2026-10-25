Los propietarios y operadores de bancas de lotería y apuestas tendrán 30 días calendario para adecuar sus instalaciones y cumplir las disposiciones laborales vigentes, informó el Ministerio de Trabajo.

La medida busca corregir deficiencias en los espacios donde trabajan los empleados de este sector, especialmente en casetas que, según la institución, en muchos casos carecen de baños, aunque el personal debe permanecer allí durante jornadas prolongadas.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, suscribió la disposición, que establece un período para orientar a los responsables de estos establecimientos y facilitar la corrección de las irregularidades.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Ministerio, el sector cuenta con más de 110,000 bancas y emplea aproximadamente a 200,000 personas, en su mayoría mujeres.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre los aspectos que serán revisados figuran la disponibilidad de sanitarios accesibles, agua potable, asientos adecuados, ventilación e iluminación, así como las condiciones de limpieza e higiene. También se verificará la presencia de botiquines de primeros auxilios y extintores, de acuerdo con las características de cada local.

Trabajo verificará salarios y seguridad social

Las inspecciones también abarcarán el pago del salario mínimo correspondiente, el respeto a las jornadas laborales y los períodos de descanso, además del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en el Código de Trabajo.

El Ministerio comprobará, asimismo, que los trabajadores estén registrados y afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La institución señaló que el tamaño reducido de las casetas o la informalidad de los negocios no eximen a sus responsables de cumplir las normas laborales ni justifican condiciones que puedan poner en riesgo la salud y la seguridad del personal.

Inspecciones se intensificarán después de los 30 días

Durante el período de adecuación, el Ministerio mantendrá sus facultades de inspección y podrá intervenir cuando identifique situaciones que representen riesgos para los trabajadores.

Una vez vencido el plazo, la entidad intensificará los operativos en todo el territorio nacional para comprobar el cumplimiento de las disposiciones y documentar las infracciones detectadas, a fin de proceder conforme a la legislación vigente.

El Ministerio exhortó a los propietarios y operadores a corregir las deficiencias de sus establecimientos, garantizar los derechos de sus empleados y formalizar las relaciones laborales que correspondan.

La institución recordó que las obligaciones laborales se aplican independientemente del tamaño del negocio y que los empleadores deben garantizar condiciones de trabajo que protejan la salud, la seguridad y la dignidad de su personal.