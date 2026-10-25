República Dominicana mantiene abierta la frontera y el intercambio comercial con Haití mientras refuerza la vigilancia ante la crisis de seguridad del país vecino, donde continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada el 18 de octubre.

La decisión preserva el acceso a un mercado que recibió más de mil millones de dólares en exportaciones dominicanas entre enero y septiembre, pero no elimina los riesgos para transportar mercancías por las rutas controladas por bandas criminales haitianas.

El Ministerio de Defensa sostuvo, tras la evaluación del alto mando del jueves 22 de octubre, que las condiciones no justificaban cerrar la frontera ni suspender el intercambio. Anunció medidas preventivas y seguimiento de inteligencia para ajustar la respuesta a la evolución de la crisis. Hasta la mañana de este sábado 24, los reportes consultados no confirmaban la localización de los cuatro salvadoreños.

Los riesgos para el traslado de mercancías están descritos en un informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas. Según el documento, las bandas 400 Mawozo y Canaan habían consolidado su control sobre localidades y corredores hacia la frontera dominicana, donde traficaban mercancías y recaudaban dinero en puestos de control. Esos corredores son distintos del área de Santo, en las afueras de Puerto Príncipe, donde ocurrió la emboscada contra los salvadoreños.

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Comercio y rutas de abastecimiento

La continuidad del intercambio tiene un peso económico significativo. Las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron mil 40 millones 520 mil dólares entre enero y septiembre de 2026, un aumento del 19,49 % respecto al mismo período de 2025, según datos preliminares de la Dirección General de Aduanas. El balance es anterior a la emboscada y no refleja los efectos de los enfrentamientos posteriores.

Los resultados varían según el régimen. Las ventas del régimen nacional crecieron un 35,55 %, hasta 812 millones 400 mil dólares, mientras las de zonas francas cayeron un 33,31 %, a 137 millones 370 mil dólares. Las dos categorías no abarcan el total exportado, y los datos no permiten atribuir la caída de las zonas francas exclusivamente a la violencia reciente.

Entre los productos exportados figuran harina de trigo, cemento y barras de hierro o acero del régimen nacional, además de camisetas y tejidos de algodón de las zonas francas. El traslado de esas mercancías depende de que los corredores del lado haitiano permanezcan transitables.

Además de las exportaciones, República Dominicana sirve de ruta de tránsito para cargas destinadas a Haití. El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó el 1 de septiembre que las dificultades de acceso a los puertos haitianos habían llevado mercancías a puertos dominicanos para continuar por carretera. Hasta esa fecha se habían registrado unos 3 mil 900 contenedores en tránsito, alrededor de un 50 % más que el año anterior. Ese movimiento es distinto de las ventas dominicanas al mercado haitiano.

Vigilancia fronteriza

Ante ese escenario, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó la evaluación del jueves 22 que llevó a mantener abierta la frontera. Según el ministerio, participaron los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los responsables de inteligencia y operaciones, y los titulares del Cesfront (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre) y del C5i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia).

La diputada Selinée Méndez, de Fuerza del Pueblo, ha pedido mantener la vigilancia y ha cuestionado el cumplimiento de las promesas sobre inmigración irregular. El diputado Nelson Saulo Vega, del Partido de la Liberación Dominicana, reclamó mayor presencia gubernamental en la frontera y calificó de propagandísticas algunas acciones oficiales. Ambos planteamientos fueron difundidos el jueves 22 de octubre.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió las medidas oficiales en declaraciones difundidas el jueves 22. Afirmó que más de 10 mil militares permanecían desplegados en la frontera y que el Gobierno dispondría de recursos adicionales si fuera necesario. Destacó la verja fronteriza, los equipos de vigilancia y los incentivos al personal asignado a la zona.

La vigilancia tiene además un antecedente legal. El presidente Luis Abinader anunció el 27 de febrero de 2025 que había firmado el decreto 104-25, que declara organizaciones terroristas a varias bandas haitianas. Según la Presidencia, la lista incluye a 400 Mawozo, Taliban/Canaan y Chyen Mechan, entre otros. La disposición ordenó activar los organismos antiterroristas y prevenir incursiones. Abinader advirtió que los integrantes de esos grupos que ingresaran al país serían perseguidos, apresados y juzgados conforme a las leyes antiterroristas dominicanas.

Búsqueda, enfrentamientos y refuerzos

Del lado haitiano, la búsqueda se concentra en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets y en la llanura del Cul-de-Sac. Un despacho de AFP (Agence France-Presse) publicado el sábado 24 por RFI (Radio France Internationale) informó de la continuidad de las operaciones. La GSF (Gang Suppression Force, en inglés; Fuerza de Represión de las Bandas, en español) había confirmado la llegada de un contingente salvadoreño el jueves 22 para apoyar la búsqueda, en coordinación con la Policía Nacional de Haití.

Las autoridades salvadoreñas identificaron a los desaparecidos como técnicos de aviación destinados a tareas de apoyo aéreo y evacuación médica, no de combate. En un balance difundido el martes 20, la GSF informó de cuatro integrantes de la fuerza internacional heridos y varios presuntos miembros de bandas muertos, sin precisar el número de fallecidos. Esa parte es anterior al corte de las últimas 24 horas.

Sobre el paradero de los técnicos, el periódico Le Nouvelliste informó el 19 de octubre que una de sus dos fuentes gubernamentales atribuía su captura a la banda Chen Mechan. Esa versión no había sido confirmada oficialmente.

El miércoles 21, el Gobierno salvadoreño anunció una operación para recuperarlos y exigió su regreso con vida y sin lesiones, según EFE (agencia española de noticias).

Tras el anuncio, el jueves 22 de octubre circuló en redes sociales un video atribuido a Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de 400 Mawozo. En las imágenes exhibe cartuchos de distintos tamaños y, según la publicación, desafía al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al afirmar que no huirá y está dispuesto a combatir. La fuente no precisa cuándo ni dónde se grabó el video, que tampoco confirma el paradero de los cuatro militares.

Le Nouvelliste informó que el viernes 23 de octubre había 450 militares salvadoreños en Puerto Príncipe para reforzar la fuerza internacional y participar en la búsqueda. El periódico atribuyó el dato a una fuente conocedora del despliegue, que aseguró que esa noche había llegado otro avión con 100 soldados. La cifra de 450 corresponde al total indicado por esa fuente, no a refuerzos adicionales, y no había sido confirmada públicamente por la GSF.

Ante las operaciones, la fuerza pidió a los habitantes de Santo y a las comunidades cercanas que se mantuvieran alejados de las áreas de intervención en la llanura del Cul-de-Sac, según informó AlterPresse el viernes 23.

Apoyo estadounidense al transporte

El despliegue cuenta con apoyo estadounidense para el transporte de personal. Le Nouvelliste informó el viernes 23, citando al Miami Herald, de la llegada de aeronaves procedentes de Estados Unidos y El Salvador. Según el reporte del diario estadounidense, reproducido este sábado 24 por Haitian-Truth, un avión militar C-130 transportó efectivos salvadoreños y fue facilitado por el Pentágono a solicitud del Departamento de Estado. Un portavoz del Comando Sur confirmó al periódico norteamericano la llegada de una aeronave militar para apoyo logístico, pero no confirmó la participación de tropas estadounidenses de combate en el rescate.

El respaldo diplomático había sido expresado el lunes 19 ante el Consejo de Seguridad. Según la transcripción publicada por la misión estadounidense ante Naciones Unidas, el embajador Mike Waltz ofreció el apoyo de su gobierno a El Salvador y a los efectivos desplegados en Haití. Indicó que las autoridades creían que los cuatro habían sobrevivido a la emboscada, aunque no habían sido localizados. Esa valoración no confirma su estado posterior.

El alcance del apoyo dominicano

El apoyo logístico no se limita al transporte estadounidense. República Dominicana también coopera con la misión internacional desde su territorio. La Presidencia explicó el 12 de julio de 2026 que esa cooperación incluye logística, asistencia médica humanitaria y coordinación de información, sin participación directa en operaciones contra las bandas. La Cancillería había precisado el 1 de abril que el apoyo se prestaría desde territorio dominicano.

La nota de abril informó de una reunión del entonces canciller Roberto Álvarez con representantes de Naciones Unidas para examinar el tránsito de personal y equipos, los servicios médicos y el establecimiento de una oficina de apoyo en República Dominicana.

En una entrevista difundida el 22 de octubre, Daniela Kroslak, secretaria general adjunta y jefa de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití, describió a Santo Domingo como un centro fundamental para los despliegues de la misión. Indicó que la fuerza contaba con unos 2 mil uniformados y que su ampliación requería verificar la preparación del personal y disponer de equipos listos para el traslado.

El Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la fuerza hasta el 31 de marzo de 2027 mediante la resolución 2829, aprobada el 29 de septiembre de 2026. El texto exige que sus operaciones cumplan con el derecho internacional, incluido el de los derechos humanos. La prórroga no implica, por sí sola, una ampliación del apoyo dominicano.

Aportes y costos pendientes de precisar

Esos pendientes de precisar respaldo también incluyen aportes económicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció en mayo de este año que había formalizado una contribución de 10 millones de dólares al fondo de apoyo a la fuerza para ese año y comprometido otros 10 millones para 2027.

Las fuentes citadas no ofrecen un desglose que permita establecer el costo total del apoyo dominicano. Falta precisar los desembolsos efectivos, el costo de los servicios logísticos y médicos y los gastos adicionales de vigilancia fronteriza y atención de emergencias, separados de los presupuestos habituales.

Desplazamientos y necesidades básicas

Más allá de las operaciones y los refuerzos, la violencia afecta a la población civil y al acceso a servicios. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió el 2 de octubre que las bandas buscaban controlar nuevos territorios y rutas de transporte. Señaló que la extorsión y la destrucción de bienes dificultaban la actividad económica y pidió acelerar el despliegue internacional con garantías de protección para los civiles.

La violencia también provocó desplazamientos lejos del área de búsqueda de los militares. Le Nouvelliste informó el viernes 23 de octubre que unas 7 mil 250 personas, de mil 637 hogares, habían abandonado sus viviendas desde el lunes 19 por ataques armados en Petite-Rivière de l’Artibonite. El periódico citó datos de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). El 60 % se refugió en esa comuna y el 40 % en la vecina Verrettes; el 86 % fue acogido por familias y el resto se alojó en dos sitios de acogida existentes. Son desplazamientos dentro de Haití, no cruces hacia República Dominicana.

En ese contexto, la evaluación de mayo de 2026 de la OIM y la Protección Civil haitiana registró un millón 466 mil 862 desplazados internos. Los datos fueron recogidos entre el 14 de marzo y el 17 de mayo, antes de los enfrentamientos recientes. El nuevo reporte local corresponde a otro período y no permite actualizar ese balance nacional mediante una suma directa.

La evaluación de mayo identificó alimentos, alojamiento y medios de subsistencia entre las principales necesidades de las comunidades que acogen a desplazados y retornados. No estima las necesidades de asistencia derivadas de los enfrentamientos de esta semana,

Al corte de esta actualización, la frontera comercial permanece abierta y no se ha confirmado la localización de los cuatro salvadoreños. La decisión dominicana mantiene el intercambio, pero la seguridad del traslado de mercancías depende también de las condiciones en los corredores haitianos, donde el control de las bandas sigue siendo un obstáculo.