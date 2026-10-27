El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó este martes 27 de octubre, con corte a las 11:00 de la mañana, la alerta de inundación por la vaguada que afecta el país.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan lluvias de moderadas a fuertes durante la mañana y, por la tarde, aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las alertas amarillas se concentran en el suroeste, la región Ozama y Monte Plata. Puedes seguir la evolución del tiempo en la sección especial de clima de Acento.

El organismo mantiene alerta por inundación y pide a la población evitar ríos, arroyos y zonas vulnerables. Además, prohibió el baño en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta. El Ministerio de Educación suspendió la docencia en centros de zonas vulnerables.

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¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: el COE no declaró ninguna provincia en este nivel en su último informe.

Alerta amarilla (12 provincias): Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

Alerta verde (6 provincias): La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

COE aumenta a 12 las provincias en alerta amarilla y mantiene 6 en verde por vaguada

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones del COE:

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado para cualquier cambio.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

Consultar los boletines y canales oficiales del COE.

Revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia, con una mochila de emergencia con autonomía de 72 horas.

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables, y evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.

No bañarse en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta, una prohibición oficial.

Ante una emergencia, llamar al 9-1-1.

Balance de daños y zonas afectadas

El resumen del COE, que cubre desde las 6:00 a.m. del 25 de octubre hasta las 6:00 a.m. de hoy, contabiliza 412 personas afectadas, 105 viviendas afectadas y ninguna destruida, seis personas evacuadas o desplazadas, un puente afectado y dos autopistas o carreteras afectadas. No se reportan personas fallecidas.

Entre los casos más graves, el aumento del caudal del río Ozama colapsó el badén que une a Don Juan con Yamasa, en Monte Plata, y dejó incomunicadas varias comunidades. En esa provincia también se desbordaron los ríos Guanuma y Juana Tebí. En Azua, el desborde del río Las Cuevas aisló a comunidades de Guayabal. En San José de Ocoa, el río Arroyo La Piedra dejó incomunicados varios poblados, aunque el COE indica que la situación volvió a la normalidad. En Los Cacaos, San Cristóbal, un deslizamiento de tierra derribó un poste de luz y bloqueó el tránsito hacia varias comunidades. En Santo Domingo Este, una inundación interrumpió momentáneamente la autopista Las Américas, cerca del peaje.

Agua potable

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó 28 acueductos fuera de servicio, con 485,911 usuarios afectados en las provincias de San Juan, Azua, Bahoruco, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Barahona.

Condiciones marítimas

El Indomet recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin adentrarse en el mar por oleaje anormal. En las costas caribeña y atlántica advierte además de visibilidad reducida por los aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Suspensión de docencia

El Ministerio de Educación (Minerd) suspendió de forma preventiva la docencia este martes en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla. La medida no abarca todos los planteles de esas provincias y será coordinada con las autoridades educativas de cada demarcación. En las provincias en alerta verde, las autoridades deben garantizar el resguardo de los recursos escolares si se dispone la suspensión fuera del horario laboral.

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