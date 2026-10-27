La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres ante las lluvias que han afectado a la capital en las últimas horas y los aguaceros pronosticados para las próximas horas.

La medida busca coordinar acciones entre las distintas dependencias del cabildo y otras instituciones para reducir los efectos de las precipitaciones.

Como parte de las medidas preventivas, la Alcaldía incrementó los trabajos de limpieza de filtrantes, imbornales y calles, con el propósito de facilitar el drenaje del agua y disminuir el riesgo de inundaciones.

El cabildo también reforzó la comunicación con los dirigentes de las juntas de vecinos para mantener un monitoreo permanente de las situaciones que puedan presentarse en los distintos sectores de la capital.

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera continuará generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

Debido a estas condiciones, varias demarcaciones permanecen bajo alerta.

Ante el pronóstico, las autoridades municipales exhortaron a la población a manejar adecuadamente los residuos sólidos y evitar arrojarlos en las calles y los drenajes, a fin de mantener despejados los sistemas de evacuación de agua durante las lluvias.

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