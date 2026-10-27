El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó este martes 27 de octubre, con corte a las 11:00 de la mañana, la alerta de inundación por la vaguada que afecta el país.
Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se esperan lluvias de moderadas a fuertes durante la mañana y, por la tarde, aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las alertas amarillas se concentran en el suroeste, la región Ozama y Monte Plata. Puedes seguir la evolución del tiempo en la sección especial de clima de Acento.
El organismo mantiene alerta por inundación y pide a la población evitar ríos, arroyos y zonas vulnerables. Además, prohibió el baño en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta. El Ministerio de Educación suspendió la docencia en centros de zonas vulnerables.
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