El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) anunció la suspensión preventiva de la docencia para este martes 27 de octubre en los centros educativos ubicados en zonas vulnerables de las provincias que se encuentran bajo alerta amarilla, debido a las lluvias provocadas por una vaguada.

La institución aclaró que la suspensión no abarca todos los centros educativos de las provincias bajo alerta amarilla, sino únicamente aquellos situados en áreas consideradas vulnerables ante las condiciones meteorológicas.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el Minerd explicó que la aplicación de la medida será coordinada con las autoridades educativas de cada demarcación, tomando en consideración los riesgos existentes.

Asimismo, indicó que, en las regionales educativas correspondientes a provincias bajo alerta verde, las autoridades deberán garantizar el resguardo de los recursos escolares si se dispone la suspensión de la docencia fuera del horario laboral.

La decisión busca prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa ante las condiciones atmosféricas que afectan distintas zonas del país.

El Ministerio de Educación exhortó a padres, estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse atentos a las informaciones difundidas a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

La institución reiteró que la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa constituyen su prioridad ante los efectos de las lluvias.

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