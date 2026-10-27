COE mantiene 12 provincias en alerta amarilla y 7 en verde por vaguada: persiste la alerta por inundación

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantuvo este martes 27 de octubre, a las 2:00 de la tarde, los niveles de alerta por la vaguada que afecta el país. Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la tarde se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Robert Olivares Luciano, precisó que el sistema meteorológico continuará generando precipitaciones importantes en las próximas horas, pero se espera que la intensidad de las lluvias comience a disminuir gradualmente a partir de este viernes.

Olivares Luciano reiteró que los niveles de aviso se mantienen vigentes ante el alto riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas , así como posibles deslizamientos de tierra en zonas de vulnerabilidad.

Las alertas amarillas abarcan el suroeste, el Gran Santo Domingo, San Juan, Monte Plata, San Cristóbal y Peravia. Puedes seguir la evolución del tiempo en la sección especial de clima de Acento.

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La población debe evitar cruzar ríos y arroyos, y está prohibido el baño en balnearios de ríos y pozas de las provincias bajo alerta. Además, el Ministerio de Educación suspendió la docencia en zonas vulnerables, mientras que el Ministerio de Trabajo no ha anunciado la suspensión de labores.

Lluvias de hoy en Santo Domingo. Foto: Ronny Cruz/Acento.com.do

¿Cuáles provincias están en alerta hoy?

Alerta roja: el COE no declaró ninguna provincia en este nivel en su último aviso.

Alerta amarilla (12 provincias): Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia.

Alerta verde (7 provincias): La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Dajabón y Elías Piña.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Según las definiciones del COE:

Alerta amarilla: manténgase atento y preparado ante posibles impactos.

manténgase atento y preparado ante posibles impactos. Alerta verde: manténgase informado y preparado para cualquier cambio.

¿Qué recomienda el COE ante las lluvias?

Consultar los boletines y canales oficiales del COE.

Revisar las medidas de prevención y tener listo el plan familiar de emergencia, con una mochila de emergencia con autonomía de 72 horas.

No cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables, y evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables.

Identificar de antemano rutas de evacuación y zonas seguras.

No bañarse en balnearios de ríos y pozas en las provincias bajo alerta, una prohibición oficial.

Ante una emergencia, llamar al 9-1-1.

Condiciones marítimas

El Indomet recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de la costa atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin adentrarse en el mar por oleaje anormal. En las costas caribeña y atlántica advierte además de visibilidad reducida por los aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Suspensión de docencia

El Ministerio de Educación (Minerd) suspendió de forma preventiva la docencia este martes en los centros educativos de zonas vulnerables de las provincias bajo alerta amarilla. La medida no abarca todos los planteles de esas provincias y será coordinada con las autoridades educativas de cada demarcación. En las provincias en alerta verde, las autoridades deben garantizar el resguardo de los recursos escolares si se dispone la suspensión fuera del horario laboral.

Contexto de las lluvias

En su informe de las 11:00 a.m., el COE contabilizó, entre las 6:00 a.m. del 25 de octubre y la misma hora de hoy, 412 personas afectadas, 105 viviendas afectadas, 30 comunidades incomunicadas y un puente afectado, sin personas fallecidas. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó entonces 28 acueductos fuera de servicio, con 485,911 usuarios afectados. El aviso de las 2:00 p.m. no actualiza esas cifras.

En vivo: Pronóstico del tiempo y seguimiento