República Dominicana mantiene un alto riesgo de inundaciones durante episodios de lluvias intensas, debido a su ubicación geográfica, las condiciones de sus infraestructuras y la presencia de asentamientos en zonas bajas, cercanas a ríos, arroyos y cañadas.

El Distrito Nacional concentra 53 zonas vulnerables identificadas en un mapeo elaborado por la Defensa Civil, en coordinación con el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

De esos puntos, 43 están asociados al riesgo de inundaciones y nueve al de deslizamientos de tierra, según los datos suministrados.

Lluvias en Santo Domingo: 53 puntos críticos en el Distrito Nacional

Sectores con riesgo de inundación por crecida de ríos y desbordamiento de cañadas Villa Eloísa, en el sector 24 de Abril: inundación por crecida del río Ozama.

Los Ríos: inundación por desbordamiento de la cañada de Los Ríos.

El Hoyo de Chulín: inundación por desbordamiento del río Isabela y saturación del suelo.

El Play de Los Guandules, en Domingo Savio: inundación por crecida del río Ozama.

Los Platanitos de La Ciénaga, en Domingo Savio: inundación por desbordamiento del río Ozama.

Respaldo 9 y Los Cocos, en La Ciénaga: inundación por crecida del río Ozama.

Ricardo Cartty, en Los Guandules: inundación por crecida del río Isabela.

Capotillo, en el Ensanche Capotillo: inundación por crecida del río Isabela.

Gualey: inundación por crecida del río Ozama y desbordamiento de la cañada de San Luis.

La Zurza: riesgo de inundación por desbordamiento del río Isabela.

Cuesta Hermosa: inundación por desbordamiento de la cañada H5.

Samaria, en Los Girasoles, Palma Real: inundación por desbordamiento de la cañada Samaria.

Villa Eloísa, en Simón Bolívar: inundación por crecida del río Ozama.

Puerto Rico, en Viejo Arroyo Hondo: inundación por desbordamiento de la cañada de San Rafael.

San Rafael, en Arroyo Hondo: inundación por desbordamiento de la cañada San Rafael.

San Diego: riesgo de inundación asociado al río Isabela y al drenaje pluvial. Sectores con riesgo de inundación por precipitaciones Arroyo Manzano

Cristo Rey

El Caliche, en Cristo Rey

La Ciénaga

Los Jardines y La Guayubín, en Los Ríos

Fundación, en Palma Real

Jardín Botánico

La Agustinita, en La Agustina de Cristo Rey Sectores con riesgo de inundación por obstrucción del drenaje pluvial Avenida Belice, en Cuesta Hermosa III

Cuesta Hermosa

Avenida Vega Real, en Arroyo Hondo

El Claret, en Paraíso

La FeAlto de Arroyo Hondo Sectores con riesgo de inundación o deslizamiento por otras causas El Aguacate, La Puya, El Charco de Jonni, en Arroyo Hondo, La Arenita de La Puya y La Gallera: zonas identificadas con riesgo de inundación.

Villa Marina, en Los Ríos: riesgo de deslizamiento asociado al desbordamiento de la cañada Villa Marina. Sectores vulnerables a inundaciones por obstrucción del drenaje pluvial El listado también identifica los siguientes sectores con riesgo de inundación por obstrucción del drenaje pluvial: ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Villas Agrícolas

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Los Girasoles ¿Cuáles son las principales causas de inundaciones en el Distrito Nacional?

El levantamiento identifica los siguientes factores de riesgo:

17 puntos por obstrucción del drenaje.

por obstrucción del drenaje. 12 puntos por crecida y desbordamiento de ríos.

por crecida y desbordamiento de ríos. 10 puntos por desbordamiento de cañadas.

por desbordamiento de cañadas. 9 puntos por precipitaciones.

por precipitaciones. 9 puntos por saturación del suelo o eventos sísmicos.

La obstrucción del drenaje figura como la causa más frecuente entre los factores enumerados, lo que evidencia la importancia de mantener despejados los sistemas de evacuación de agua durante las lluvias.

COE mantiene 12 provincias en alerta amarilla y suben a 7 las provincias en verde por vaguada: persiste la alerta por inundación en zonas vulnerables

Este martes 27 de octubre, a las 2:00 de la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía los niveles de alerta ante las precipitaciones asociadas a una vaguada que afecta el territorio nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para la tarde aguaceros, fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El director del COE, Erdwin Robert Olivares Luciano, informó que el sistema meteorológico continuará generando precipitaciones importantes durante las próximas horas, aunque se espera una disminución gradual de su intensidad a partir de este viernes.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Ante el pronóstico de aguaceros, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar calles inundadas,ríos, arroyos o cañadas con corrientes de agua.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más