El financiamiento del Banco Popular Dominicano a la industria turística nacional asciende a RD$ 97,901 millones, equivalentes a US$ 1,672 millones, incluyendo los recursos canalizados desde República Dominicana y a través de su filial Popular Bank, con sede en Panamá.

La entidad informó sobre el monto durante su participación en la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 3 al 5 de noviembre, uno de los principales encuentros internacionales de negocios de la industria de viajes y turismo.

La delegación bancaria está encabezada por su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua, quien destacó el peso de esta actividad en la economía dominicana.

Según indicó, el turismo representa aproximadamente el 9.5 % del producto interno bruto (PIB) y generaría ingresos estimados en US$ 12,000 millones durante 2026, un crecimiento de 13 % respecto al año anterior.

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Paniagua señaló que la estabilidad macroeconómica y la colaboración entre los sectores público y privado contribuyen a atraer capitales y ampliar las oportunidades de inversión en el país.

El ejecutivo también mencionó la expansión de Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto y Miches, así como el desarrollo de nuevos polos turísticos, entre ellos Cabo Rojo, en Pedernales.

Durante su intervención, planteó que la industria tiene oportunidades para diversificar su oferta y aumentar su capacidad de generar valor, mediante inversiones en infraestructura, eficiencia energética, gestión del agua y proyectos turísticos sostenibles.

1 de 2 | El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que el turismo aporta cerca del 9.5 % del PIB dominicano y estimó que generará ingresos por US$12,000 millones en 2026. 2 de 2 | La entidad bancaria participa en la feria turística de Londres con una agenda de reuniones con inversionistas y empresarios internacionales para promover proyectos y oportunidades de negocios en República Dominicana.

Reuniones con inversionistas

Como parte de su agenda en Londres, los ejecutivos del Banco Popular sostendrán reuniones de negocios con representantes internacionales vinculados al desarrollo de proyectos turísticos, con el propósito de identificar oportunidades de inversión y establecer nuevas relaciones comerciales.

El banco indicó que acompaña al sector turístico dominicano mediante financiamiento, asesoría técnica y estructuras para conectar proyectos con distintas fuentes de capital.

La participación en la feria coincide con la duodécima edición de la Semana Dominicana en Reino Unido, que se desarrolla del 1 al 5 de noviembre en Londres, organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), junto con las embajadas de ambos países.

Estas actividades buscan promover las oportunidades de negocios de República Dominicana ante empresarios, inversionistas y representantes institucionales del mercado británico y europeo.

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