El Banco Popular Dominicano llevará a Reino Unido y España su oferta de financiamiento para los sectores turístico y energético de República Dominicana, durante una agenda de encuentros empresariales que se desarrollará del 1 al 6 de noviembre.

El banco informó que acumula US$ 1,672 millones destinados a la industria turística y que aprobó US$ 1,600 millones para proyectos energéticos durante 2026. De este último monto, el 46 % corresponde a iniciativas de generación de energía renovable.

La delegación estará encabezada por el presidente ejecutivo de la entidad, Christopher Paniagua, quien participará en encuentros con empresarios e inversionistas europeos y representantes institucionales.

Turismo: US$ 1,672 millones en financiamiento

En el sector turístico, el Banco Popular mantiene una cartera de RD$ 65,810 millones, equivalente al 45.13 % del financiamiento concedido por el sistema financiero dominicano a esta actividad, según datos de la Superintendencia de Bancos a agosto de 2026.

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Al incorporar la cartera turística de Popular Bank, filial del Grupo Popular con sede en Panamá, y los montos aprobados pendientes de desembolso, el volumen total de financiamiento al turismo asciende a RD$ 97,901 millones, equivalentes a US$ 1,672 millones.

La entidad aprovechará su participación en la World Travel Market, que se celebrará en Londres del 3 al 5 de noviembre, para fortalecer sus relaciones con operadores, inversionistas y otros actores internacionales de la industria turística.

Energías renovables: financiamiento para 1,117 megavatios

En el sector energético, el Popular informó que durante 2026 ha desembolsado US$ 68.2 millones adicionales para proyectos de generación solar, eólica y de biomasa en distintas regiones del país.

De acuerdo con la entidad, los proyectos de energía renovable que ha respaldado contribuyen a una capacidad de generación de 1,117 megavatios (MW), equivalente a más del 40% de la capacidad renovable instalada en República Dominicana.

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