El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, presentó a República Dominicana como un destino de oportunidades para la inversión extranjera, con potencial de crecimiento en turismo, energía, manufactura, logística e infraestructura, durante la XII Semana Dominicana en Reino Unido.

Paniagua destacó que la economía dominicana ha registrado una expansión promedio anual cercana al 5 % durante las últimas dos décadas y citó la proyección de crecimiento de 4.6 % del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, aproximadamente el doble del promedio previsto para América Latina y el Caribe.

También señaló la estabilidad política, el clima de negocios y el comportamiento del peso dominicano como ventajas para los inversionistas.

En el sector turístico, indicó que la actividad representa alrededor del 9.5 % del producto interno bruto (PIB) y que se estima generará unos US$ 12,000 millones este año, un incremento del 13 % respecto a 2025. Mencionó el desarrollo de destinos como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Miches y Cabo Rojo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En energía, señaló que este sector recibe aproximadamente el 27 % de la inversión extranjera directa y que el Banco Popular respalda proyectos que incorporarán 1,200 megavatios de generación, con inversiones superiores a US$ 2,000 millones.

Sobre la manufactura, destacó el potencial de las zonas francas, la disponibilidad de trabajadores dominicanos y la ubicación geográfica del país como factores para atraer empresas internacionales.

También identificó oportunidades en logística, infraestructura y desarrollo inmobiliario, y afirmó que el banco busca acompañar a los inversionistas mediante relaciones de largo plazo y apoyo financiero para desarrollar proyectos en el país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más