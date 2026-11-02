El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, presentó a República Dominicana como un destino de oportunidades para la inversión extranjera, con potencial de crecimiento en turismo, energía, manufactura, logística e infraestructura, durante la XII Semana Dominicana en Reino Unido.
Paniagua destacó que la economía dominicana ha registrado una expansión promedio anual cercana al 5 % durante las últimas dos décadas y citó la proyección de crecimiento de 4.6 % del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, aproximadamente el doble del promedio previsto para América Latina y el Caribe.
También señaló la estabilidad política, el clima de negocios y el comportamiento del peso dominicano como ventajas para los inversionistas.
En el sector turístico, indicó que la actividad representa alrededor del 9.5 % del producto interno bruto (PIB) y que se estima generará unos US$ 12,000 millones este año, un incremento del 13 % respecto a 2025. Mencionó el desarrollo de destinos como Punta Cana, Bávaro, Uvero Alto, Miches y Cabo Rojo.
En energía, señaló que este sector recibe aproximadamente el 27 % de la inversión extranjera directa y que el Banco Popular respalda proyectos que incorporarán 1,200 megavatios de generación, con inversiones superiores a US$ 2,000 millones.
Sobre la manufactura, destacó el potencial de las zonas francas, la disponibilidad de trabajadores dominicanos y la ubicación geográfica del país como factores para atraer empresas internacionales.
También identificó oportunidades en logística, infraestructura y desarrollo inmobiliario, y afirmó que el banco busca acompañar a los inversionistas mediante relaciones de largo plazo y apoyo financiero para desarrollar proyectos en el país.
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