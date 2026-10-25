El Banco Popular Dominicano participará en la Semana Dominicana en el Reino Unido y en la feria internacional de turismo WTM London, donde presentará oportunidades de inversión y negocios vinculadas al turismo y otros sectores de la economía dominicana.

El vicepresidente de Negocios Turísticos de la entidad, Juan Manuel Martín de Oliva, señaló que el mercado británico ofrece oportunidades para ampliar la llegada de visitantes y captar inversiones para el país.

Durante una entrevista con Moisés González, del programa Despertar Nacional, en el evento "Turismo, Golf y Marca País", organizado por la Asociación de Turismo Deportivo de la República Dominicana (ADOTURD), Martín de Oliva explicó que la coincidencia de ambas actividades permitirá ampliar la promoción de la oferta dominicana ante representantes del sector empresarial.

La duodécima edición de la Semana Dominicana se celebrará del 1 al 5 de noviembre de 2026 y coincidirá con la WTM London. La participación dominicana en la feria estará encabezada por el ministro de Turismo, David Collado.

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Martín de Oliva indicó que el Banco Popular ha sostenido reuniones con la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), organizadora de la Semana Dominicana junto con las embajadas dominicana en el Reino Unido y británica en Santo Domingo. Según explicó, existe una demanda significativa de reuniones durante la jornada.

El ejecutivo también planteó que la feria turística puede servir para presentar oportunidades de inversión en actividades económicas distintas al turismo. «El turismo es el sector más generoso que hay con el resto de la economía», expresó, al referirse a su impacto en otras áreas productivas.

La agenda de la Semana Dominicana incluirá temas relacionados con energía limpia y sostenibilidad, manufactura avanzada y nearshoring. También abordará la cooperación con universidades británicas en inteligencia artificial y semiconductores, así como las posibilidades de ampliar las agroexportaciones dominicanas hacia el mercado británico.

Este último punto se tratará en el contexto del acuerdo comercial entre el Reino Unido y los países del Cariforum, bloque del Caribe que mantiene vínculos comerciales con ese mercado.

Los encuentros reunirán a autoridades, empresas e instituciones de ambos países para explorar oportunidades de negocios, fortalecer las relaciones comerciales e identificar nuevas áreas de cooperación.

La junta directiva de BritChamDR para el período 2026-2028 está encabezada por Ryan Polanco, de Liftag, como presidente; Rebeca García, de OMG, como vicepresidenta; Omar Del Orbe, de PwC, como tesorero, y Juan Tomás Díaz, de United Petroleum Group Haina, como secretario. Robinson Bou, del Banco Popular Dominicano, también forma parte de la directiva.