El Banco de Reservas otorgó financiamientos superiores a RD$200 millones para la adquisición de apartamentos en el residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), cuya segunda etapa fue entregada este sábado por el presidente Luis Abinader a 97 familias dominicanas.
Los préstamos incluyen una tasa de interés anual de 8 %, fija durante siete años, según informó la entidad bancaria en un comunicado divulgado este 24 de octubre.
Durante el acto, Miguel Ramos, representante de Banreservas y de su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, afirmó que la entidad respalda la política habitacional del Gobierno mediante facilidades de financiamiento para la compra de viviendas.
“El Banco de Reservas es el aliado fundamental de la política habitacional del presidente; una política que ataca el déficit de viviendas en nuestro país, y lo hace llegando a los sectores más necesitados”, expresó Ramos.
El representante de la institución señaló que la participación del banco en estos proyectos busca facilitar el acceso a préstamos hipotecarios para las familias interesadas en adquirir una vivienda propia.
También destacó la colaboración entre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Banreservas y el sector privado para desarrollar proyectos habitacionales dirigidos a familias trabajadoras.
Proyecto habitacional en Santo Domingo Este
La segunda etapa del residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), desarrollado por la Constructora DERCO, comprende 97 apartamentos entregados a sus beneficiarios.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y contó con la participación de autoridades del sector vivienda, representantes provinciales y municipales, ejecutivos de Banreservas y miembros del sector construcción.
La iniciativa forma parte de los proyectos destinados a ampliar la oferta de viviendas en Santo Domingo Este.
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