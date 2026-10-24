El Banco de Reservas otorgó financiamientos superiores a RD$200 millones para la adquisición de apartamentos en el residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), cuya segunda etapa fue entregada este sábado por el presidente Luis Abinader a 97 familias dominicanas.

Los préstamos incluyen una tasa de interés anual de 8 %, fija durante siete años, según informó la entidad bancaria en un comunicado divulgado este 24 de octubre.

Durante el acto, Miguel Ramos, representante de Banreservas y de su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, afirmó que la entidad respalda la política habitacional del Gobierno mediante facilidades de financiamiento para la compra de viviendas.

“El Banco de Reservas es el aliado fundamental de la política habitacional del presidente; una política que ataca el déficit de viviendas en nuestro país, y lo hace llegando a los sectores más necesitados”, expresó Ramos.

El representante de la institución señaló que la participación del banco en estos proyectos busca facilitar el acceso a préstamos hipotecarios para las familias interesadas en adquirir una vivienda propia.

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También destacó la colaboración entre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Banreservas y el sector privado para desarrollar proyectos habitacionales dirigidos a familias trabajadoras.

1 de 4 | Fachadas de los apartamentos del residencial Paraíso Oriental La Acacias II, construidos por la constructora Derco. 2 de 4 | Fachadas de los apartamentos del residencial Paraíso Oriental La Acacias II, construidos por la constructora Derco. 3 de 4 | El presidente Luis Abinader entrega la llave de su apartamento a Esterling Domingo Matos, adquirente del proyecto residencial Paraíso Oriental Las Acacias II, les acompañan desde la izquierda: Diego Reyes, presidente de Constructora Derco; Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales del Banco de Reservas; Jean Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones; Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia Santo Domingo; y Dio Astacio, alcalde del municipio Santo Domingo Este. 4 de 4 | Parte de los adquirentes presentes en la ceremonia de entrega de apartamentos del proyecto residencial Paraíso Oriental Las Acacias II, encabezada por el presidente Luis Abinader.

Proyecto habitacional en Santo Domingo Este

La segunda etapa del residencial Paraíso Oriental (Las Acacias II), desarrollado por la Constructora DERCO, comprende 97 apartamentos entregados a sus beneficiarios.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y contó con la participación de autoridades del sector vivienda, representantes provinciales y municipales, ejecutivos de Banreservas y miembros del sector construcción.

La iniciativa forma parte de los proyectos destinados a ampliar la oferta de viviendas en Santo Domingo Este.