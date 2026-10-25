El dólar estadounidense se cotiza a RD$60.35 para la compra y RD$60.73 para la venta, de acuerdo con la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

¿A cómo está el dólar hoy, domingo 25 de octubre?

La tasa de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:

Dólar para la compra: RD$60.3454

RD$60.3454 Dólar para la venta: RD$60.7345

Al redondear, el precio de referencia se sitúa en RD$60.35 para la compra y RD$60.73 para la venta.

Estas tasas corresponden a la referencia publicada por el Banco Central para el viernes 23 de octubre, último dato oficial disponible en su portal al momento de la consulta. Las tasas ofrecidas por bancos y casas de cambio pueden variar.

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