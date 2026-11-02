La embajadora del Reino Unido en República Dominicana, Carol Ann van der Walt, destacó el creciente interés de los turistas británicos por visitar el país y el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones, durante su participación en la XII Semana Dominicana en Londres.

La diplomática consideró que este encuentro representa una oportunidad para estrechar los vínculos bilaterales y ampliar la participación de empresas e instituciones de ambos países.

«Creo que la Semana Dominicana es una semana maravillosa para fortalecer los lazos ya existentes entre las dos naciones», expresó durante una entrevista con Moisés González, del programa Despertar Nacional. También resaltó la creciente asistencia a la actividad, que reúne a representantes empresariales, diplomáticos y gubernamentales.

Van der Walt valoró además que la Semana Dominicana coincida este año con la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM) London 2026, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el centro de exposiciones Excel London.

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«Sé que los turistas británicos vienen cada año en más números a la República Dominicana», afirmó la embajadora, quien mencionó las playas y la hospitalidad de los dominicanos entre los principales atractivos del destino.

República Dominicana en la World Travel Market

La República Dominicana participará en la WTM London 2026 con una delegación encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, junto a representantes del sector turístico y empresarial.

La presencia dominicana en esta feria busca fortalecer el posicionamiento del país en el mercado europeo, ampliar las oportunidades de negocios y establecer alianzas con actores de la industria turística internacional.

La WTM es uno de los principales encuentros del sector y reúne a representantes de destinos, aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores turísticos y otros segmentos de la industria.

La XII Semana Dominicana en Reino Unido se desarrolla del 1 al 5 de noviembre y es organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), en colaboración con las embajadas de ambos países.

Como parte de su agenda, este lunes 2 de noviembre se celebró un encuentro empresarial auspiciado por el Banco Popular Dominicano y encabezado por su presidente ejecutivo, Christopher Paniagua. Durante la actividad se abordaron oportunidades de inversión, crecimiento económico y fortalecimiento de las relaciones comerciales entre República Dominicana y Reino Unido.

La jornada también cuenta con la participación de representantes del Banco de Reservas y de distintos sectores empresariales y productivos. Entre los asistentes figuran representantes del Grupo Rainieri, el empresario Manuel Estrella y el director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Camilo Pimentel Florenzán.

La apertura de la Semana Dominicana contó con la presencia de la embajadora dominicana en Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el empresario José Leopoldo Vicini, en representación de INICIA, entidad anfitriona del acto inaugural.

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