La terminal de cruceros de Cabo Rojo, en Pedernales, recibió este lunes 2 de noviembre dos embarcaciones internacionales con un total de 5,771 pasajeros y 2,264 tripulantes, según informó el Ministerio de Turismo.

Los barcos que hicieron escala en el puerto fueron el Independence of the Seas, de Royal Caribbean International, y el Nieuw Amsterdam, de Holland America Line.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó el movimiento económico que representa la llegada de ambas embarcaciones para la provincia y señaló que la actividad de cruceros puede generar ingresos para los negocios y prestadores de servicios de la zona.

"La visita de esos cruceristas tiene un derrame económico directo en la población y esa es nuestra visión: que el desarrollo del turismo vaya de la mano con el desarrollo de las comunidades", expresó Collado.

Movimiento de cruceros en el país

Además de las dos embarcaciones que llegaron a Cabo Rojo, otros tres cruceros arribaron este lunes a distintos puertos dominicanos. En conjunto, las cinco embarcaciones movilizaron alrededor de 15,503 pasajeros y 6,421 tripulantes, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Turismo.

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Para noviembre, la institución proyecta la llegada de aproximadamente 105 cruceros a los puertos del país. La programación incluye embarcaciones de compañías como Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Celebrity Cruises, Princess Cruises, Holland America Line, Costa Cruises y AIDA Cruises.

Cabo Rojo y el turismo en el sur

La llegada simultánea de los dos barcos se suma a las operaciones de la terminal de Cabo Rojo, inaugurada en enero de 2024, y a la incorporación de Pedernales en los itinerarios de líneas internacionales de cruceros.

El movimiento de pasajeros representa oportunidades para actividades vinculadas al transporte turístico, las excursiones, la gastronomía, la artesanía y el comercio, aunque el impacto económico efectivo depende del consumo y los servicios que contraten los visitantes durante su escala.

El desarrollo de Cabo Rojo forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la actividad turística hacia el suroeste dominicano y diversificar los destinos del país.

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