La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) destacó las inversiones previstas en el proyecto hotelero Yanuna, en playa Macao, y la próxima inauguración de Port Samaná como señales de la expansión de la infraestructura turística y del interés de inversionistas internacionales en el país.

La entidad informó que Yanuna contempla una inversión global superior a los US$1,000 millones e incorporará dos marcas hoteleras de Marriott International: The Ritz-Carlton Yanuna y Casa Mirallá, The Luxury Collection.

El complejo contará con 548 habitaciones y proyecta generar 1,500 empleos directos durante su construcción y 1,600 durante su operación.

Port Samaná proyecta recibir un millón de visitantes en 2030

Asonahores también resaltó la próxima inauguración de Port Samaná, en Arroyo Barril, una terminal que ampliará la capacidad del país para recibir cruceros y que busca dinamizar la actividad económica de esa región.

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De acuerdo con las proyecciones ofrecidas por la entidad, la terminal iniciará sus operaciones con la llegada del crucero MSC Opera, que transportará aproximadamente 2,000 pasajeros.

Port Samaná proyecta recibir 230,000 visitantes en 2027, aumentar esa cifra a 540,000 en 2028 y alcanzar un millón de visitantes anuales en 2030.

Asonahores destaca confianza de inversionistas

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, afirmó que ambos proyectos reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el país, su estabilidad y las perspectivas de crecimiento de la industria turística.

“Cuando vemos inversiones de esta magnitud, la llegada de marcas hoteleras de reconocimiento mundial y nuevas infraestructuras que amplían nuestra capacidad para recibir visitantes, estamos viendo mucho más que proyectos turísticos”, expresó.

Bancalari sostuvo que el crecimiento del turismo dominicano no se limita al aumento de visitantes, sino que también se manifiesta en la diversificación de destinos, la generación de empleos y las oportunidades económicas para las comunidades.

La asociación atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, que, según indicó, ha contribuido a fortalecer la competitividad del destino y las condiciones para atraer nuevas inversiones.

“La confianza es uno de los activos más valiosos de nuestra industria. Y hoy vemos cómo esa confianza se convierte en inversiones, empleos y oportunidades para los dominicanos”, concluyó Bancalari.

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