La nueva terminal de cruceros Port Samaná proyecta recibir un millón de visitantes anuales para 2030, con una llegada estimada de 230,000 cruceristas en 2027 y 540,000 en 2028, informó el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos.

La infraestructura, ubicada en Arroyo Barril, tiene previsto recibir su primer crucero el próximo 24 de noviembre. Según Campos, las expectativas de llegada de visitantes para 2028 aumentaron un 35 % respecto a las proyecciones iniciales, ante el interés de las líneas de cruceros en el potencial turístico de Samaná.

El proyecto se desarrolla mediante una alianza público-privada entre el Estado dominicano y el Grupo ITM, con el objetivo de ampliar la infraestructura portuaria para recibir cruceros y dinamizar actividades vinculadas al turismo, el comercio, el transporte y los servicios.

Durante un recorrido por las instalaciones, en el que participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, las autoridades abordaron las obras complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la terminal.

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Paliza señaló que el puerto podría ampliar las oportunidades económicas de comunidades como Arroyo Barril, Sánchez y Las Terrenas, al vincular la llegada de cruceristas con la oferta de excursiones y otros servicios turísticos de la provincia.

Estrella, en tanto, explicó que el Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la conectividad vial y las condiciones de seguridad para facilitar el desplazamiento de los visitantes hacia los principales atractivos de Samaná.

Entre las iniciativas complementarias figuran mejoras en los accesos, espacios públicos y proyectos de embellecimiento.

El alcalde de Arroyo Barril, Luis Felipe Fermín, destacó las oportunidades que la terminal podría generar para el comercio y los servicios locales.

La gobernadora provincial, Teodora Mullix, también expresó su respaldo a las iniciativas dirigidas a impulsar la actividad económica de la zona.

El presidente del Grupo ITM, Mauricio Hamui, agradeció el acompañamiento de las instituciones públicas y resaltó la coordinación entre el Gobierno y el sector privado para completar el proyecto e iniciar sus operaciones.

Port Samaná se suma a otras iniciativas de infraestructura portuaria turística en las que ha participado el Grupo ITM, como Taíno Bay, en Puerto Plata, y el proyecto de Cabo Rojo, en Pedernales.

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