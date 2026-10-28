El proyecto para construir el Centro de Convenciones de Santo Domingo continúa sin mostrar avances visibles en los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo, pese a que en junio pasado el ministro de Turismo, David Collado, anunció que la demolición del inmueble comenzaría en aproximadamente tres meses.

El plazo anunciado venció en septiembre y, durante una visita de ACENTO al lugar, no se observaron trabajos relacionados con la demolición ni con la construcción de la infraestructura.

La situación mantiene abierta la interrogante sobre cuándo comenzará el proyecto, presentado por las autoridades como una pieza clave para impulsar el turismo de reuniones, congresos y exposiciones en la capital.

1 de 1 | Hotel Santo Domingo. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 28/10/2026

¿Cuántos visitantes llegan por turismo de negocios y convenciones?

Las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) muestran que el país recibió 169,517 visitantes no residentes por motivos de negocios y 73,639 por conferencias y convenciones entre enero y septiembre de 2026.

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Estas categorías forman parte del segmento conocido como turismo MICE, siglas en inglés para reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

Este tipo de turismo comprende viajes relacionados con actividades corporativas, profesionales y eventos organizados.

El desarrollo de este segmento es uno de los argumentos utilizados para justificar la construcción del centro.

Las autoridades han señalado que Santo Domingo necesita una infraestructura con capacidad para albergar grandes congresos, convenciones y encuentros internacionales.

La disponibilidad de espacios adecuados también es relevante para la oferta hotelera, los restaurantes, el transporte y otros servicios vinculados a la actividad turística.

1 de 1 | Hotel Santo Domingo. Foto: ©️ Ronny Cruz. ACENTO Fecha: 28/10/2026

Una inversión de US$ 18 millones en los terrenos

El 2 de septiembre de 2025, el Gobierno anunció la adquisición de terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo para desarrollar el proyecto, después de descartar la ubicación inicialmente prevista en el antiguo Hotel Hispaniola por dificultades legales relacionadas con esa propiedad.

El inmueble, situado en el área del Malecón, permanece cerrado desde 2013. La iniciativa contempla utilizar aproximadamente 34,000 metros cuadrados de los terrenos disponibles.

En junio de 2026, David Collado informó que el Ministerio de Turismo había transferido US$ 18 millones al Gobierno central para la adquisición de los terrenos. También indicó que el Banco de Reservas había contratado a los arquitectos encargados del diseño y que se trabajaba en los planos arquitectónicos y estructurales.

El proyecto sería desarrollado por el Consejo de Fomento Turístico junto con el Banco de Reservas y cuenta con la asesoría técnica de IFEMA Madrid, entidad especializada en ferias y congresos.

Sin embargo, el inicio de la demolición, previsto para aproximadamente septiembre, no se ha reflejado en trabajos visibles en el lugar, según la visita realizada por Acento.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más